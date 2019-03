Protegiendo la joya de Panamá

Conocí la verdadera joya ecológica que Panamá tiene en Darién, y entendí la razón por la cual Estados Unidos le propuso a Panamá en 2004 que, en lugar de pagar a Estados Unidos más de 10 millones de dólares de deuda, los invirtiera en proteger el Parque Nacional Darién. Así nació el Fondo Darién, fiscalizado por Panamá y EE.UU., administrado por la oenegé Fundación Natura, y ejecutado por el Grupo para la Educación y el Manejo Ambiental Sostenible (Gemas).

Estuve en Darién para ver los resultados de este proyecto y es algo que espero todos los panameños y visitantes puedan experimentar algún día. ¡Qué belleza! Digna de su título de Patrimonio de la Humanidad y reserva de la biosfera. Hay algo que me quedó muy claro: no hay que elegir entre el crecimiento económico y la conservación del ambiente. Existe una fórmula para preservar esta joya de la naturaleza y también dar una vida digna a los darienitas. De hecho, hay que hacerlo, no es opcional, los recursos de agua de Panamá dependen de ello. Si no hay suficientes áreas verdes, no habrá suficiente agua para el país. Me llené de optimismo en este viaje porque vi que Panamá, de la mano de Estados Unidos, ya está encontrando soluciones para proteger esta zona.

En el corazón de Darién, mi equipo y yo cruzamos ríos a pie para ver cómo ganaderos habían incorporado prácticas que les permiten aumentar su ganado y sus ingresos sin tumbar árboles ni quemar el bosque. Ellos encontraron la forma de cuidar sus animales sin que estos contaminen los ríos, que es la fuente de agua que usan los pueblos de la zona.

En la pasión que transmitían los ganaderos, agricultores, agrónomos y biólogos, era evidente su empeño por frenar la frontera agrícola que amenaza los límites del Parque Nacional Darién. Esa pasión es contagiosa y más darienitas, con sus propios recursos, están copiando las buenas prácticas. Ellos lo ven muy claro, esto hay que cuidarlo, por el bien de todos.

“Ir en contra del ambiente es asesinarse a uno mismo,” nos dijo el ganadero Didier Martínez, y nos confesó que se arrepentía de cada árbol que había cortado. Hortensio Córdoba, otro ganadero, nos contó que antes llevaba agua a sus reses en carretilla desde el río. El fondo le ayudó a cavar un pozo, que ahora alimenta su finca y le permite la rotación de sus pastos.

En la comunidad emberá de Cerro Naipe, disfruté de uno de los mejores cafés que he probado en mi vida y que crece a la sombra del plátano y el achiote. ¡Si el mundo pudiese probar este café! El Fondo Darién ha ayudado a que su siembra sea sostenible, aumentando los ingresos de esta comunidad.

La misión del Fondo Darién es facilitar la conservación, restauración y uso sostenible de las áreas aledañas al Parque Nacional Darién. En cada crujido de las hojas a mis pies, pude escuchar el sonido de la armonía de Darién; vi y sentí ese equilibrio entre personas, planeta, producción y prosperidad.

“Hay que conservar para poder ganar”, nos recordó el agrónomo de Gemas, Martín Caicedo, y tiene toda la razón.

Los resultados del Fondo Darién reflejan una armonía que empodera a las mujeres, fortalece la economía, refuerza la seguridad del país y previene la deforestación. Con mi brazo teñido aún por la tinta decorativa de los emberá, me alegro de que mi país haya sido parte de este proyecto. Pero, sobre todo, felicito a los darienitas por su compromiso de proteger su naturaleza. Felicito a Panamá por fortalecer sus esfuerzos de conservación, junto a Estados Unidos, y les animo a no detenerse, a expandir esta armonía para que resuene en todo el país. En el fondo, con la conservación, ganamos todos.

La autora es jefa de misión interina de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.