Renuncie, señor ministro del MIDA

Eduardo Carles llegó a ser el ministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) no por sus méritos profesionales. Porque Eduardo Carles no sabe nada de agricultura, ni de ganadería. Mucho menos conoce sobre la problemática del sector agropecuario.

La única y verdadera razón por la cual Eduardo Carles es el ministro del MIDA es porque es el yerno de Alberto Negro Arosemena. Y, ¿quién es el Negro Arosemena? Pues, el Negro Arosemena es el suplente del diputado Popi Varela.

Vemos así que… la familia que importa unida se beneficia unida.

Pero en el desarrollo de las importaciones agropecuarias, desmedidas, se atropella, dejando quebrados a los productores nacionales sin ninguna misericordia.

Como siempre he expresado, las importaciones agropecuarias continuarán, porque es un regalo que otorga el Gobierno a quienes “donan” dineros para la campaña política. ¡Y estamos en campaña política!

En estas circunstancias, al ministro del MIDA lo colocan para que aguante el fuego, representado por el descontento de los productores nacionales.

En Chitré, hace algunas semanas, el señor presidente de la República, ingeniero Juan Carlos Varela, se reunió con los productores agropecuarios.

El presidente de la República manifestó que él había resuelto los problemas de los ganaderos, porque había autorizado la exportación de carne de 10 mil novillos y de leche grado C a China.

En primer lugar, los ganaderos de las provincias de Los Santos y Herrera no son productores de ganado de carne. Ellos son productores, principalmente, de leche, grado C. Y es una gran mentira expresar que China le compre a Panamá leche grado C.

El señor presidente de la República y sus asesores afirman que las protestas de los productores están dominadas por políticos.

Señores del Gobierno, la economía de la península de Azuero está basada en la producción de leche.

Estos productores, al verse afectados por las desmedidas importaciones de productos lácteos, con el beneplácito del Gobierno… producir leche para venderla a 40 centavos de balboa el litro, no es sostenible. El Gobierno quiere que el productor nacional se aguante la mecha de vender la leche a 30 centavos de balboa el litro, para que siga floreciendo el indebido y corrupto negocio de las importaciones de los productos lácteos.

Los descontentos y las protestas de los productores agropecuarios continuarán, muy a pesar de la visita del papa y de la JMJ.

Señor Eduardo Carles, ¡renuncie!

El autor es ingeniero agrónomo