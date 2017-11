Rumor de salinización

El rumor de que el agua salada está migrando hacia el lago Gatún debería encabezar la primera plana de todas las agencias noticiosas de Panamá. Este rumor tiene más de seis meses de estar rondando por las redes extraoficiales de comunicación, tras menos de un año de la inauguración del Canal ampliado.

El silencio de la Autoridad del Canal de Panamá es preocupante. Si el rumor es falso se debe negar prontamente con explicaciones contundentes, no atacar o ignorar a las personas que denuncian o interrogan sobre la aparente irregularidad. Si el rumor es cierto, un informe completo y transparente es de imperiosa necesidad. El informe debe contener lo que causó la migración de agua salada; los pasos tomados o por tomar para suspender la migración salina y reversar sus efectos negativos; describir si ha habido daños a corto y/o a largo plazo; explicar si habrá cambios en la operación del Canal y cualesquiera otras explicaciones que fueran necesarias.

Se sospecha que el problema se origina en las tinas de reutilización de agua del Canal ampliado, el dispositivo construido específicamente para ahorrar agua durante la operación de las esclusas. En La Prensa del 19 y 20 de octubre recién pasado, y también en este mes de noviembre, se publicaron artículos sobre la escasez y ahorros de agua en el Canal sin tocar el tema de la salinización. A simple vista parecen existir dos posibilidades: una es utilizar las tinas para ahorrar agua y a la vez salinizar el lago Gatún; y el otro es no utilizar las tinas, no ahorrar agua y por ende no salinizar el lago Gatún. Un análisis profundo podría revelar otros detalles para crear las soluciones pertinentes.

Darle largas a este problema podría tener implicaciones muy serias. No faltarán escritos y libros sobre las múltiples afectaciones ambientales de la región y sobre el impacto negativo a la economía nacional. Un ejemplo sencillo, las plantas potabilizadoras de agua no incluyen en su proceso la desalinización del agua cruda que les llega. Entre otras posibilidades, las plantas existentes podrían quedar inhabilitadas o se les transportaría agua cruda de otras fuentes, aumentando el costo de operación.

Este escrito ha sido conversado con muchas personas interesadas y conocedoras del Canal. La ciudadanía merece una explicación integral, clara y expedita.

El autor es ingeniero