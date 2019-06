Salud en tiempos del pride: la realidad panameña

María, panameña de 30 años, acude a urgencias del hospital por dolor abdominal. Vive con Juan, de 35 años, desde hace 12 años; han viajado a diferentes lugares con sus familias, y ambos son profesionales respetados en sus campos y queridos en sus familias. Decidieron ir a Canadá y se casaron.

Sin embargo, al sacar su hoja de atención en el hospital, la cédula de María la identifica como José Pérez. Es evaluada y se decide que debe ser llevada al salón de operaciones, pero su esposo no puede firmar el consentimiento, pues ante la ley panameña no son familia. Si muere, tampoco podrá retirar su cuerpo.

Esta es la realidad de ser parte de la población Lgbtqia en Panamá. Si aplicamos situaciones similares a pacientes con infección por VIH, la situación es más dramática. Y si se trata de personas de bajos recursos o de áreas de extrema pobreza, el miedo de hablar sobre su orientación sexual es mayor por miedo al estigma social.

No tenemos estudios en nuestro país dirigidos a esta población, no hay programas en nuestras instituciones de salud que velen por la salud mental del grupo transgénero, pese a que la Organización Mundial de la Salud considera a las mujeres transgénero como una población de alto riesgo y desatendida en los países latinoamericanos.

La falta de atención apropiada perpetúa el ciclo de transmisión de infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y de muerte por complicaciones de enfermedades prevenibles. ¿Cómo podemos tener personal de salud homofóbico y transfóbico si la prevalencia de infección por VIH en los hombres que tienen sexo con hombres es del 13.06%, y entre la población transgénero es del 15%?

Si bien nos vestimos de arco iris este mes y celebramos la igualdad con el mundo, en Panamá carecemos de educación sexual y padecemos de un estigma social. Los adolescentes no reciben la orientación adecuada sobre sexo seguro y si no eres heterosexual, no se respetan tus derechos a la dignidad, justicia, libertad, igualdad y solidaridad.

Nos toca a la nueva generación de médicos eliminar los estigmas; proponer programas para optimizar y ayudar a la población Lgbtqia, y promover la educación sexual, tolerancia, respeto a los derechos individuales y el retorno de los viejos valores olvidados.

La autora es médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas; miembro del movimiento Ciencia en Panamá