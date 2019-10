¡Transformar es el Reto!

“ Un líder es capaz de convencer, un agente de cambio es capaz de transformar”-Nivia Rossana Castrellón-

Esta fue la frase con la que mi vida comenzó́ a cambiar. Es la frase con la que Nivia Rossana Castrelló́n inició el Laboratorio Latinoamericano de Acció́n Ciudadana (LLAC).

Me marcó porque fue un llamado de atenció́n. En ese momento, comprendí́ que si genuinamente queriía un cambio, debí́a trabajar para alcanzarlo. Entendí́ que no puedo esperar a que alguien me escuche por ser joven.

Me haré escuchar si soy un agente de cambio que desea realizar las transformaciones que nuestro paí́s necesita.

En el LLAC aprendimos muchísimo. Mi mayor ganancia fue el nacimiento y desarrollo del proyecto “Néous Dromóus”, iniciativa que propone una nueva metodología docente, innovadora y efectiva. Néous Drómous busca dar respuesta a uno de los principales problemas de nuestro país: la falta de educació́n de calidad, objetivo No. 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Me imagino que se preguntarán, ¿Cómo mejorará este proyecto. la calidad de la educació́n? ¿Acaso se trata de exámenes mas difíciles o profesores más severos? La realidad es que, conversando con jóvenes y haciendo encuestas, nos dimos cuenta de que el principal problema de la educación panameña es la falta de aprendizaje significativo, debido a la poca motivació́n de los estudiantes, consecuencia de metodologías docentes poco atractivas.

Dejamos de criticar y optamos por accionar por Panamá, con la nueva metodología ”Néous Drómous” que incluye diversas actividades y herramientas innovadoras. Impartimos clases con un alto índice de aceptación de parte de docentes y de estudiantes, que preferían esta nueva metodología a las tradicionales. La gran lección es que todos aspiramos a una educación de calidad.

Jamás pensé que el LLAC pudiera traer tantas oportunidades para mejorar el país y, a su vez, trabajar en diversos ODS.

El 16 de octubre, representantes de los cinco (5) proyectos más sobresalientes del LLAC, tuvimos la oportunidad de presentar nuestras iniciativas en la Semana de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) organizada por Sumarse Panamá́. Cumplimos con el ODS 17: Alianzas para lograr objetivos.

En el panel de expositores, escuché a varios decir que creí́an que los jó́venes no se interesaban por estos temas. Les parecía increíble ver a jó́venes que estuvieran trabajando por lograr, desde sus espacios, los objetivos de diferentes ODS.

La mejor parte fue la reacció́n de los asistentes cuando vieron el impacto de los proyectos que se habían desarrollado en el LLAC. Las palabras de Bruno Basile, director ejecutivo de Sumarse, nos impulsan a todos a seguir trabajando con más ganas en nuestros proyectos. Su mensaje que somos el presente, que debemos seguir trabajando y que podemos contar con su apoyo para estos proyectos nos llena de esperanza.

Estas iniciativas dan a los jóvenes la voz que muchas veces tienen miedo a usar. No solo se trata de tener voz, sino de contar con las herramientas necesarias para ser agentes de cambio y poder entrar en acción por nuestro país. ¡Transformar es el reto!

El autor es egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana