En Panamá se han llevado a cabo eventos internacionales de todo tipo, como la Cumbre Iberoamericana en el año 2000, el Miss Universo en los años 1986 y 2003; el Mundial de Béisbol de 2011, y más recientemente la Cumbre Internacional de Presidentes en el año 2015. Cada uno de estos eventos ha requerido de importantes inversiones por parte del Estado para prepararnos logísticamente y atender a nuestros invitados.

Tomemos como ejemplo el Miss Universo. Según datos obtenidos, el costo aproximado para el país anfitrión ronda entre los 10 y 15 millones de dólares y la generación de visitas durante el evento gira alrededor de las 2 mil 500 personas. Los países anfitriones justifican la inversión por la alta exposición internacional que genera el concurso, el movimiento comercial que se da para el sector hotelero y toda la industria de servicio y el incremento turístico que se promueve a futuro.

Según información emanada del Ministerio de Relaciones Exteriores, llevar a cabo la Cumbre de las Américas en el año 2015 representó una inversión de más de 15 millones de dólares para Panamá. En estas mismas declaraciones, indican que aproximadamente 20 mil personas visitaron el país durante los dos días de evento y se estima que esto representó para Panamá ingresos inmediatos y a futuro por el margen de los 65 millones de dólares.

Cabe destacar que en febrero del año 2017 Panamá compitió y se ganó la sede para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2022. Según el Comité Olímpico, se estima que la inversión del país para llevar a cabo estos juegos estará por los 200 millones de dólares y se espera la participación de alrededor de 5 mil atletas de más de 35 países. Ahora vayamos al grano. En enero de 2019 se llevará a cabo la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá. Según datos compartidos por el comité organizador, se está manejando un presupuesto de 54 millones de dólares para la realización del evento y se espera una participación de más de 300 mil peregrinos de todas partes del mundo, los cuales pagarán cuotas de inscripción por un promedio de 125 dólares por persona, representando aproximadamente un 64% del presupuesto del evento.

Según este mismo informe, aliados del sector privado, actividades de recaudación y patrocinadores del evento estarán aportando 10 millones de dólares, representando aproximadamente el 18% del presupuesto.

El Estado, por su parte, se ha comprometido a destinar recursos e inversiones en infraestructura, logística, seguridad y otros rubros, por un valor aproximado de 10 millones de dólares más, lo que representa aproximadamente el 18% faltante para completar así el 100% presupuestado.

Pensemos en el beneficio inmediato que representará para Panamá en impuestos aeroportuarios, impuestos hoteleros, Itbms, consumos en restaurantes, traslados en transporte público, giras turísticas y otras actividades adicionales que llevarán a cabo los visitantes antes, durante y después del evento. Pensemos en la enorme exposición que tendrá Panamá gracias a la cobertura de medios de comunicación de todas partes del mundo. Pensemos en los beneficios a futuro para el sector turístico del país. Según el artículo publicado, se estima que el retorno para Panamá girará alrededor de los 250 millones de dólares.

Y como han podido leer, no he querido ni siquiera entrar a discutir los beneficios intangibles y, sobre todo, invaluables que este gran evento representa para nuestra juventud que tanta falta le hace actividades positivas, motivadoras y forjadoras de valores. Valores que no tienen partido político ni denominación religiosa.

Respeto la forma de pensar de cada uno, pero tratemos por un minuto de dejar nuestras ideologías individuales o nuestras inclinaciones políticas a un lado y analicemos el tema en frío. Estoy convencido de que si todos nos unimos podemos sacarle un enorme provecho al evento para el país y más importante aún, para nuestros jóvenes que tanto lo necesitan.

¡Este es nuestro mundial!

