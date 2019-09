Violencia versus prevención

Es indudable que la comisión de delitos ha escalado de forma exponencial en nuestro país, no ahora, sino desde años atrás. Negarlo es un exabrupto y en nada ayuda a mitigar el fenómeno de salud pública que como sociedad padecemos. Lo que era ayer ya no es igual a hoy. La ciudadanía está ávida de respuestas, no importa cómo, lo importante es detener la violencia que vivimos y lograr la paz ciudadana que todos aspiramos.

Como hemos manifestado en otros escritos, la acción del delito responde a múltiples factores cuyas respuestas deben ser estrategias multidimensionales para enfrentar la amenaza ya que el fenómeno no es únicamente el crimen por sí mismo sino las causas de fondo que lo originan y que al agudizarse produce el deterioro social. Por eso el concepto de seguridad integral. Un trabajo de equipo y alineamiento permanente de las instituciones comprometidas, directa o indirectamente.

Quien piensa que en un cambio de gobierno la criminalidad se detiene, está equivocado. La mismo continua y con mayor ímpetu porque los delincuentes, que hoy se han especializado, saben que hay un impass, para implementar las estrategias desarrolladas. Por eso las políticas públicas permanentes y sostenibles no darían pie a que los criminales hagan de las suyas ya que se daría continuidad de forma automática a las estrategias que de ellas se derivan.

No es una excusa, es una circunstancia que debe ser comprendida. El crimen y la violencia condicionan nuestras decisiones diarias. Dónde vivimos, por dónde transitamos, dónde invertimos, y qué hacemos o dejamos de hacer un fin de semana. Es decir, afectan nuestra calidad de vida y nuestro bienestar.

No toda la violencia es homicida. El delito común está afectando el bienestar y calidad de vida de las personas cada vez más. Hay cinco elementos que a mi juicio son claves: 1. La participación ciudadana 2. Una justicia robusta y dispuesta a revertir la impunidad de la cual estamos atrapados, por una certeza de castigo contundente 3. Control de los centros penales donde la autoridad es la que debe dominar, no las pandillas 4. La prevención integral de todos los actores del Estado 5. Gobernanza entre lo nacional y lo local.

La participación ciudadana será efectiva en la medida que el individuo y la comunidad decente, pierdan el miedo en hacer las denuncias. Hoy día es una utopía. No hay las condiciones mínimas para alcanzar este objetivo, pero sí es posible porque hay métodos de hacerlo sin que el mismo represente riesgo a la integridad física de los que se alinean con la ley.

Por otro lado, una justicia mal interpretada libera a los delincuentes tal como se ha dado recientemente. Creemos que el Sistema Penal Acusatorio y la figura de los Jueces de Paz requieren una ingeniería que apunte a mejores resultados.

Los centros penales son el cuartel de invierno de los líderes pandilleriles privados de libertad. Su liderazgo no se pierde, se mantiene y desde dichos centros, siguen dando las instrucciones, para la comisión de toda clase de delitos, desde sicariatos hasta las actividades de narcotráfico en sus diversas modalidades.

La prevención integral es fundamental y es uno de los ejes rectores de la política criminológica que debe ser implementado. Es un esfuerzo mancomunado y no la acción en solitario del Ministerio de Seguridad Publica y la Policía Nacional. Es una ecuación integrada por el Minseg, Meduca, Ministerio de Cultura, Minsa, Pandeportes, Inadeh, Ampyme, La Academia, MEF, entre otros.

El papel de los gobiernos locales ayuda a focalizarse en lo local, y estar centrados en los ciudadanos. El delito siempre gravitará en nuestro entorno; no se podrá erradicar de forma total, pero sí mitigar sus efectos perversos con políticas públicas de largo alcance. Lo importante es que el ciudadano sienta que a pesar de que la amenaza está latente, sienta que está protegido y convencido que quien delinque tendrá una consecuencia.