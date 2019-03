¿Votar a conciencia?

El 5 de mayo de 2019 se realizarán las elecciones para escoger diputados, alcaldes, representantes y presidente. Los electores tienen que prepararse para convivir con esta contienda electoral, que se ha convertido en una de las más cuestionadas políticamente. Los panameños tienen que aprovechar esta oportunidad legal para elegir correctamente y a conciencia. Hay que aprovecharla adecuadamente, para realizar un análisis serio y profundo de las propuestas, capacidad, credibilidad, honestidad, transparencia, coherencia, liderazgo, compromiso social y honorabilidad de los candidatos que aspiran a los diversos cargos de elección popular.

No podemos vender nuestra dignidad y conciencia a un impostor para que atraque el erario y comparta las dádivas con quienes lo apoyan. Esa clase de individuo no puede ser constructor de la nación panameña. Sabemos que la profunda crisis que atraviesa el país afecta fundamentalmente a los sectores más pobres de nuestra población, cuyas necesidades no son atendidas por los actuales gobernantes.

El clientelismo político o la compra del voto por mercancía, dinero, favores o falsas promesas debe ser erradicado de nuestras mentes. Votar con conciencia significa darnos cuenta de la importancia de lo que estamos haciendo. Significa votar por los candidatos que consideramos nos representan dignamente y cumplirán sus promesas de campaña. Significa votar, pensando en el país y el bienestar del pueblo panameño.

Conciudadanos, los corruptos han convertido a la nación panameña en una cloaca de podredumbre politiquera mal llamada política. Tu voto el 5 de mayo decide la orientación económica, política, ideológica, cultural y ética que queremos todos los panameños. También compromete a los electores a ser ciudadanos activos y participativos, antes, durante y después de las elecciones. Votar no es entregar firmado un papel en blanco al candidato que hemos elegido. Es colaborar para exigir el cumplimiento del programa trazado. Esto significa que debemos seguir conversando entre vecinos, grupos religiosos, en grupos ciudadanos y políticos, para continuar aportando a la construcción de la nación panameña. Un gobierno hace lo que le dejamos hacer o lo que le exigimos realizar, sobre todo, cuando lo ha prometido solemnemente.

Este país necesita un presidente que saque de raíz a los corruptos, pero estamos conscientes de que no hay forma de hacerlos desaparecer por arte de magia. Esta patria necesita un cambio de costumbre y de concepto que signifique progreso y demuestre el valor de la democracia no violada, no manoseada, no usurpada, para el beneficio de unos cuantos maleantes.

Llegó el momento de despertar, llegó el momento de demostrar la grandeza de la nación panameña, eligiendo bien a la persona más capaz que pueda dirigir los destinos de esta república muy golpeada por corruptos, que la han llevado al desprestigio nacional e internacional. Los panameños tenemos el compromiso de sacarla del laberinto de escándalos en que se encuentra.

El autor es artista plástico y comunicador social