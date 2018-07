Mientras acá luchamos por la inversión…

Me parece un insulto que mientras la OCDE y sus adláteres nos acosan por ser un país que atrae a la inversión extranjera con incentivos fiscales y nos extorsionan con sus listas discriminatorias, allá en Europa lo que más importa es el fútbol. Sobre los ingresos fiscales prima atraer a los mejores jugadores. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España (LFP), Javier Tebas, considera que uno de los motivos que obligó al astro portugués Cristiano Ronaldo a dejar el Real Madrid para fichar por la Juventus de Turín tiene que ver con “temas fiscales”.

A pesar de lo que diga su carta de despedida, Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid para la Juventus de Turín, Italia, principalmente, por motivos fiscales. Como buen capitalista, que sabe que su vida útil como atleta está llegando a su final, buscó una plaza donde -por la competencia fiscal para atraer talentos deportivos- se cobren los impuestos más bajos. Mientras tuvo que declararse culpable en España y pagar una multa de millones de euros por no pagar impuestos adecuadamente por el uso de su imagen, en Italia solo pagará una tasa fija (flat tax) de 100,000.00 euros al año.

“CR7 va a ganar más neto en Italia que en España. Por lo tanto, el Real Madrid tenía difícil competir con las opciones que le estaban dando”, dijo Tebas este martes en declaraciones a cuanto medio puso micrófono enfrente. “Fiscalmente la salida a Italia le favorece”, comentó el presidente de la LFP, para quien a nivel internacional España tiene “un problema de competencia fiscal”. Olvídense de recoger impuestos si de fútbol se trata. Esto es la versión más moderna de pan y circo. Socialistas hipócritas.

Panamá está siendo objeto de tanto abuso sin respuesta que hasta nuestros mejores aliados en la Unión Europea, los españoles, se burlan de nosotros. “Cuando pensamos en paraíso fiscal, siempre nos viene a la cabeza países como Panamá o Belice, pero lo que poca gente sabe es que Canarias se ha convertido en uno de los paraísos fiscales más atractivos para españoles y europeos”, así empieza el artículo “Conoce el ‘paraíso fiscal’ canario, empresarios se ahorran 63 mil euros por cada trabajador” publicado el 22 de julio en el diario digital canariosenlared.com.

Mientras la Unión Europea y sus cómplices de la OCDE llaman a nuestros regímenes preferenciales (Ciudad del Saber, sede de empresas multinacionales, call centers, etc.) perniciosos, allá “Este territorio libre de impuestos se le llama Zona Especial Canaria (ZEC), las empresas de todo el mundo se aprovechan de beneficios fiscales que rivalizan con cualquier otro paraíso fiscal conocido, pero sin estar en ninguna lista negra”. La madre que te parió, como dicen mis amigos españoles.

Sigue el diario digital: “Aunque no es muy conocido en todo el mundo la Zona ZEC Canaria reportó un ahorro fiscal en 2017 de 358 millones de euros entre las 572 empresas registradas en este territorio hecho a medida para ciertos empresarios amigos de ciertos círculos. Lo único bueno es que las empresas acogidas a la ZEC están obligadas a crear empleo en las islas, pero no se crean que los requisitos son altos, solo están obligados a crear entre 1 y 5 empleos dependiendo de la isla donde resida su sede fiscal”. Hay más: “Muchas de estas empresas tienen la sede fiscal en Canarias, pero el grueso de sus trabajadores reside en Madrid o Barcelona, así tributando en las islas consiguen no pagar casi impuestos. Según varios informes, más de un tercio de las empresas inscritas al ZEC en 2017 solo se limitaron a contratar el mínimo de empleados que marca la regulación de esta zona libre de impuestos”. Joder, tío.

Pues ahí lo tienen. Mientras acá corremos a ceder todo lo que hemos creado para desarrollar, con éxito, nuestra nación por exigencias de la OCDE y sus secuaces, estos nos siguen dando cuerda y tratándonos como payasos. Nos consideran una nación sin dignidad ni capacidad de defenderse y menos resistir con valentía e intelecto los embates de un grupo de burócratas fracasados y de Gobiernos incapaces de países cuya gloria tiene siglos de haber pasado. Europa: el balance del poder mundial, económico, comercial y militar, cambió de océano, resígnense a acoger turistas.

El autor es abogado