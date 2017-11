La agresión en la personalidad jurídica del Estado

El delito de agresión contemplado en el Estatuto de Roma, mismo que ha sido firmado por Panamá, consiste en un acto criminoso o hecho punible que se comete mediante la realización de un conjunto de actos cuya finalidad es la de someter a un Estado a actos que afectan su soberanía, integridad territorial o independencia por parte de otro Estado que se encuentra en posición de liderazgo, de control de acciones políticas o militares.

Al identificar el término liderazgo, esto implica que ese Estado tiene bajo su control el poder de decidir libremente si lleva o no a cabo este tipo de acciones. Esto no involucra el hecho de determinar si se está en guerra o no.

Además, este delito afecta directamente la personalidad jurídica del Estado, ya que el Estado agresor o la persona que tenga la capacidad de liderazgo y decisión sobre la planificación y puesta en práctica de las acciones de guerra, transgrede con esto al conjunto de derechos y obligaciones que posee el Estado frente a su población, y a la comunidad internacional de la cual forma parte.

Es importante indicar que dentro de las acciones ilícitas que conforman el crimen de agresión se encuentran las siguientes: la invasión de un Estado a otro Estado; el bombardeo; el bloqueo de puertos y costas; la ocupación militar de un Estado a otro debido a guerras anteriores y que impliquen el uso de la fuerza; el que un Estado ponga a disposición su territorio a otro Estado para que agreda a un tercero; el uso de fuerza por un Estado con respecto a otro, que exceda lo pactado; enviar a otro Estado bandas o cualquier grupo de emisarios o mercenarios que realicen actos de fuerza armada que constituyan agresión.

Esta figura delictiva está vinculada a otras situaciones jurídicas. Es decir, en los países que son víctimas de crímenes de agresión, su población sufre también otras consecuencias jurídicas, entre las que podemos mencionar: abandono de niños y personas incapaces de velar por su seguridad o su salud; violaciones; tráfico de personas; terrorismo, entre otros.

Dentro del contexto del Código Penal panameño, esta figura delictiva la podemos relacionar con los delitos contra la personalidad internacional del Estado, que se encuentran consagrados en su libro II, título XIV (Delitos contra la personalidad jurídica del Estado), capítulo I (Delitos contra la personalidad internacional del Estado), en los artículos que van del 425 al 433.

En ambas figuras delictivas la conducta ilícita se destaca por estar conformada por diferentes acciones que constituyen conductas hostiles de un Estado a otro, o de una persona hacia un Estado. Por ejemplo, el artículo 425 del Código Penal panameño se refiere a comportamientos de agresión que impliquen afectar la soberanía e independencia de Panamá, que pueden ser llevados a cabo por cualquier persona natural o jurídica, ya sea nacional o extranjera.

En cuanto al artículo 427 de la ley antes mencionada, consagra la figura del espionaje que permita hostilidades o la guerra, abriendo la puerta a que puedan realizarse los literales que contiene el artículo 8 bis (Estatuto de Roma) en su numeral 2.

Por otro lado, tenemos que los artículos 428, 429 y 432 de la legislación penal panameña también constituyen el camino para que se lleven a cabo crímenes de agresión. Por ejemplo, que se revele información confidencial que pueda conllevar a romper relaciones con un país o agudice la situación de guerra que se tenga con algún Estado.

Por último, es necesario concluir este artículo señalando que Panamá fue víctima de crímenes de agresión en diciembre de 1989, con la invasión de Estados Unidos, ya que se pueden apreciar todos los elementos que conforman este delito. Sin embargo, no hemos podido restaurar nuestra condición de víctima, tal cual lo establece el Derecho Penal Internacional, ya que Estados Unidos no ha suscrito el Estatuto de Roma.

En la actualidad, Panamá y la comunidad internacional pueden convertirse nuevamente en víctimas de crímenes de agresión con las acciones que el hermano Estado de Corea del Norte realiza con respecto a la prueba de misiles de hidrógeno.

La autora es profesora de Derecho Penal.