El aniversario de los 100 años de la Revolución Rusa puede ser considerado el gran evento político del siglo, a pesar de que en la ciudad de Moscú esta conmemoración aparece de forma muy tímida, sin grandes pompas.

La influencia de Lenin ya no es la misma y no fue necesario esperar que pasaran 100 años de la Revolución Bolchevique para entender cómo el legado del mayor líder soviético ha sido blanco de diversos cuestionamientos. Un ejemplo típico es el debate sobre la permanencia de su cuerpo embalsamado en el mausoleo en donde está localizada la Plaza Roja en Moscú. Precisamente este año la Iglesia ortodoxa rusa, en medio de las conmemoraciones del centenario de la Revolución, aprovechó para abordar este tema y pedir que los restos de Lenin sean retirados del lugar.

Vale destacar que el rostro de Joseph Stalin, ex líder soviético, continúa siendo la mayor representación de la violencia y represión en la antigua URSS, sin embargo Vladimir Ilich Lenin tampoco pasó incólume. Si por una parte redistribuyó las tierras y nacionalizó la industria y los bancos con el objetivo de rescatar a los trabajadores de la pobreza, por otro lado, no se cohibió de usar la violencia para derrumbar a sus adversarios ideológicos. Un ejemplo parecido a lo que se vive actualmente en Venezuela.

Por algunos territorios de la ex Unión Soviética es posible encontrar vestigios de una idolatría al líder que fue el rostro más icónico de la Revolución Rusa. La mayoría en deplorable estado, casi ignorados, resultado de los constantes intentos por borrar la simbología del régimen, después de la disolución de la Unión Soviética y de un pasado aún sin resolver.

Recuerdo cómo en el período soviético esta fecha era celebrada con suntuosidad. Me encontraba cursando la carrera de periodismo en la ciudad de Moscú en los años de 1980, así que tuve la oportunidad de asistir a grandes desfiles en la Plaza Roja, cada 7 de noviembre, que en realidad correspondería al día 25 de octubre por el calendario juliano en vigor.

Hoy, aunque la celebración incluya un desfile militar con uniformes usados en la batalla de Moscú de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, los actos conmemorativos tienen un propósito diferente, según el Kremlin, de destacar la importancia de la unidad nacional y la reconciliación evitando a toda costa evocar temas sensibles.

El Partido Comunista, por su parte, continúa siendo la mayor fuerza de oposición, por lo que para ellos este centenario tiene un significado muy especial, medir fuerzas con el actual gobierno de Vladimir Putin, demostrando su capacidad de convocatoria en las calles.

Las conmemoraciones de la revolución deben servir de lección del pasado para prevenir cualquier cuestionamiento al gobierno por parte de la población, más cuando Rusia se encuentra a pocos meses de las elecciones presidenciales de marzo de 2018. No me cabe la menor duda de que Vladimir Putin se presentará como candidato para un cuarto mandato, con grandes posibilidades de ganar. No en vano se ha convertido en un símbolo de fuerza y poder, lo que en otrora caracterizara también a los líderes soviéticos, endiosados y temidos por muchos.

Vladimir Putin, actual presidente de Rusia, ha evitado participar de la mayoría de los eventos conmemorativos, no asistió al espectáculo de luces en San Petersburgo, únicamente compareció a la inauguración de la Nueva Iglesia en Moscú, algo simbólico según él, pues con la llegada de los revolucionarios al poder en 1917, esto implicó la destrucción del clero y la persecución de los fieles.

La Revolución Rusa es una parte integral y compleja de la historia de ese país que debe ser tratada con respeto y objetividad.

La autora es periodista