¿Cómo estamos apoyando al deporte?

En los últimos años los gobiernos han dicho apoyar al deporte dando contribuciones adineradas al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), buscando alcanzar el beneficio de los deportistas en nuestro país. Sin embargo, no se han observado las retribuciones de esta inversión, pero no es de sorprendernos, este es un tema frecuente que involucra aspectos relevantes de cómo se manejan los recursos económicos y que afectan diversas áreas en el país y el deporte no podía ser la excepción.

Se debe reconocer que el deporte es la clave del éxito en otros países, inclusive en Estados Unidos se le brindan becas completas a los que tienen el talento y se les atribuye a los deportistas profesionales un pago para que se dediquen a un entrenamiento continuo para que tengan mejor rendimiento físico y mental dentro de las competencias.

Otro caso es Medellín, en Colombia, que ha sido sede deportiva de talla internacional impulsando el talento que se encuentra en las calles, ya que más del 26% de la población tiene de 0 a 19 años de edad.

Cabe destacar que el deporte tiene un impacto positivo en la vida de niños, jóvenes y adultos dando como resultado una mejor salud, mente sana, facilita en el ámbito académico y ayuda a erradicar los problemas sociales.

Por tanto, apoyar el deporte traería oportunidades de crecimiento económico al país y tendríamos menos violencia en las calles, donde mejoraría una sociedad sedienta de superación y cansada de falsas promesas. Pero, para esto se debe lograr tener leyes deportivas que apoyen más a los deportistas de manera general, no particular y se den rendiciones de cuenta de los fondos que van dirigidos a este fin. De dicha forma evitaremos casos recientes como el del diputado Benicio Robinson que ha creado polémica en todo Panamá al no conocer los informes de los gastos.

Dentro de tres años Panamá contará con un evento importante en el deporte como lo es los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se ha mencionado de la incertidumbre de si se logrará realizar o no. Puesto que, existen muchos estadios que cuentan con un déficit de mantenimiento y de los recursos básicos para el uso de estos, porque se han dedicado a construir para justificar parte del dinero, pero no se ha promovido el deporte de la forma más adecuada para que todos puedan ver la rentabilidad.

Se debe trabajar por mejorar las infraestructuras y como lo ha mencionado nuestro actual presidente Laurentino ‘Nito’ Cortizo velará para que los fondos sean efectivos y transparentes.

En definitiva, Panamá es un pueblo que cree en los sueños de los jóvenes y que respira por la ilusión de un verdadero cambio, requiere que se proporcionen becas deportivas con entrenadores capacitados para que la juventud pueda surgir a las altas esferas deportivas, puesto que, aún tenemos mucho talento por descubrir en nuestro país y se debe trabajar en un cambio de cultura donde todos los panameños nos veamos comprometidos por tener un mejor Panamá para todos.

La autora es estudiante de maestría de la UIP