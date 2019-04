¿Por qué aspiro a ser presidente?

Tenemos un gran país, pero no vamos por buen camino. Tengo un propósito: rescatar y transformar Panamá, después de una década caracterizada por la corrupción e incapacidad. Porque no podemos seguir con más de lo mismo.

Los panameños tenemos que unir fuerzas para poner la casa en orden; esa casa se llama Panamá; tenemos que unir fuerzas para que nadie se quede atrás.

Es un desafío histórico enorme, monumental, porque está en juego el futuro de nuestro país. Implica una nueva épica para nuestro pueblo; decisiones correctas para convocar fuerzas, voluntades, conciencia y energías para vencer las causas que generan la pobreza en uno de los países más desiguales del mundo.

La lucha de las generaciones de panameños durante el siglo XX fue una epopeya de dignidad nacional que tuvo su recompensa: la integración territorial y la recuperación de nuestro Canal. La Quinta Frontera que dividía al país fue derribada en ese proceso histórico que culminó con los Tratados Torrijos-Carter.

Ahora se trata de ir construyendo el país justo. Lo justo es ir sacando a nuestra gente de la miseria donde se encuentren. Lo que llamo la Sexta Frontera que juntos debemos conquistar. Es justicia social, equidad y oportunidades. Es ahora nuestra misión.

Tengo, además, un compromiso: poner los intereses del país por delante, por encima de cualquier grupo económico o político. Tengo la voluntad y el carácter para devolverles la confianza a los panameños y la determinación de procurar la restauración ética y moral de la gestión gubernamental y de la sociedad.

El país requiere de transformaciones urgentes, mediante una gestión de gobierno eficiente y dinámica, con políticas de Estado que incluso algunas trasciendan el tiempo de los gobiernos. Hay que tomar decisiones y no hay margen para las improvisaciones. Hay que rendir cuentas y decir la verdad. Rescatar al país con un gobierno a su lado.

Ello implica, detener el grave deterioro de las instituciones; ponerlas a funcionar con eficiencia y al servicio a los ciudadanos; llevar al país por los senderos del adecentamiento, transparencia, estabilidad y progreso.

Para ello, el camino correcto es procurar consensos para la recuperación de nuestra autoestima y de nuestro orgullo nacional.

Ello es, liderar un buen gobierno, que hace y no roba. Un buen gobierno que es para servir no para apadrinar enriquecimientos ilícitos. Dirigir el buen gobierno con una conducta vertical contra la corrupción. Asimismo, la justicia tiene que actuar y no ocultar. No puede haber intocables, privilegiados ni impunes.

Es obligación del buen gobierno dar servicios públicos eficientes, de calidad y que la población sea atendida satisfactoriamente. Las excusas, demoras y la negligencia no son admisibles y tienen que terminar. El buen gobierno tiene que ser útil y mejorar la calidad de vida de la familia panameña. El objetivo es gobernar para todos y que ello se traduzca en avanzar en la construcción de una sociedad democrática, participativa, con paz social, que nadie sea excluido ni esté al margen del progreso y el bienestar social.

Comparto con todos los panameños el Plan de Acción Uniendo Fuerzas, que es, ante todo, el compromiso de realizar una gestión de gobierno fundada en 4 Pilares y 1 Estrella, con 125 acciones prioritarias para transformar Panamá. Los pilares son: Buen Gobierno; Estado de derecho, ley y orden; Economía competitiva que genere empleos, y Combate a la pobreza y la desigualdad. Y La estrella que alumbrará nuestro gobierno será la educación de calidad, en valores y para la vida, que dignifique al docente, que genere profesionales, mano de obra calificada y prepare para el trabajo. Implica dotar al país de un sistema educativo, eficaz y eficiente. El país posible se hará con el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Quiero dejar un legado a mi patria, como el primer obrero del país supe trabajar muy duro al servicio de mis compatriotas, lo hice con respeto, humildad, cumplí mi compromiso y mi palabra, después de cinco años de mandato: tener un mejor país para todos los panameños.

El autor es candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.

Nota del editor

‘La Prensa’ invitó a los siete candidatos presidenciales a que expusieran en 700 palabras su propuesta y su visión personal y política. Los artículos se publican en el orden de llegada y sin editar por este diario.

La sección de Opinión mantiene su ofrecimiento para que los candidatos presidenciales se comuniquen directamente con los lectores.