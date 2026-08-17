Aumentó el empleo formal, pero no se siente el ‘chen chen’

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La economía panameña enfrenta una paradoja inédita: récord de generación de empleo formal privado, reducción del déficit fiscal, sistema bancario con altos niveles de liquidez y una contracción del circulante. Trivializar el fenómeno con la narrativa de que “el Gobierno prometió chen chen y no hay chen chen” equivale a “encontrar al culpable sin saber cuál es el problema”.

¿Qué está pasando en el mercado laboral?

De acuerdo con el cuadro 14 del Informe Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, por primera vez en 13 años (2012-2025), la empresa privada, y no el Gobierno (con plata prestada), generó la mayoría de los empleos formales (86%).

Luego de 12 años (2012-2024) en los que sólo el Gobierno generó empleo formal y los mayores aumentos salariales, financiados con $39 mil millones de aumento en la deuda externa, en 2025, la empresa privada generó 63,078 empleos formales y se redujo el déficit fiscal a la mitad (2024-2025).

Más aún, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se perdieron 21,734 empleos formales privados agrícolas, lo que quiere decir que en ese período el resto de la economía generó casi 85 mil empleos formales privados no agrícolas.

En 2025, Mitradel tramitó 11% más contratos laborales que en 2024 y se alcanzó la cifra más alta de trabajadores formales privados de la historia (892,567).

Esta tendencia se acentuó en el primer semestre de 2026. MITRADEL procesó 22% más contratos que en la primera mitad del año pasado, los ingresos por concepto de cuota obrero-patronal de la CSS aumentaron 6.9%, y las recaudaciones tributarias y por el Seguro Educativo se incrementaron 29%.

Adicionalmente, el consumo mensual promedio es $169 millones superior al del año pasado (+14%), en 2026 se registra la cifra de ventas de autos más alta de la década y se redujo la morosidad bancaria en préstamos hipotecarios, de 4.9% a 4.1%, y en tarjetas de crédito, de 9.4% a 8.5%.

Lamentablemente, el 99% de la recuperación del empleo formal privado ocurrió en el Eje Canalero. En 2025, el interior del país perdió más de 105 mil empleos, entre formales e informales. También es evidente que hay menos circulante en la economía, razón fundamental de que aún no se sienta el “chen chen”.

¿Por qué no se siente el ‘chen chen’ en la calle?

La falta de liquidez tiene dos dimensiones, una coyuntural y otra estructural. Entre 2019 y 2024, la economía panameña perdió unos $4,653 millones de recursos privados, incluyendo $888 millones anuales de menos compras de la actividad minera a otras actividades económicas, $2,165 millones menos de financiamientos bancarios al sector productivo y unos $1,600 millones de menos flujo de Inversión Extranjera Directa (IED).

Como vimos durante la Ampliación del Canal (2009-2016), una inyección de $5 mil millones puso la economía “a volar”, mientras que una caída de $4,653 millones la “asfixió”. Matemática simple.

El desplome de la IED en los últimos años ha sido dramático. En 2018, el país recibió $5,019.4 millones de IED, frente a $905.1 millones en 2025, una caída del 82% en 7 años. En el primer trimestre de 2026, estos flujos fueron 61.5% inferiores a los del mismo período del año pasado. Matemática simple.

Pero hay otro componente que va más allá de la coyuntura y del efecto de la pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings en marzo de 2024. Al sólido nivel de liquidez del sistema bancario nacional se debe agregar el hecho de que un tercio de sus préstamos ($40,027.66 millones a junio de 2026) y las dos terceras partes de sus inversiones en valores ($24,078.38 millones) están colocados en el extranjero, fondos que podrían potencialmente ser colocados en el país, dadas las condiciones.

“Los problemas de chen chen se resuelven con chen chen”.

La capacidad de la economía para generar empleos de calidad dependerá de la velocidad a la que se le pueda inyectar liquidez. El estímulo a las inversiones privadas en el interior del país, la eliminación del Impuesto de Transferencia de Bienes e Inmuebles (ITBI) y el Proyecto de Ley 478 de Certificación de Facturas, que actualmente se discute en la Asamblea Nacional, son pasos en la dirección correcta.

Pero no habrá liquidez si no hay confianza en que invertir en Panamá es buen negocio y en que esa liquidez llegue a las microempresas que operan en el sector interno de la economía, que representan el 83% de los patronos activos en la Caja del Seguro Social.

El autor es asesor empresarial