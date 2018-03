Más sobre bitcoines y tulipanes

En los últimos meses, sendos artículos se han escrito defendiendo las criptomonedas, y al bitcóin en especial. Acepto de antemano que mi conocimiento de la tecnología del blockchain es casi nula. pero esto no impide el que se le pueda comparar a otras burbujas financieras que han aparecido a lo largo de la historia, como la tulipomanía. Noriel Roubini, de triste fama, que fue uno de los pocos que predijo la crisis financiera global de 2008, y es profesor de economía de la Universidad de Nueva York, ha llamado al valor del bitcóin “la madre de todas las burbujas”. Alega que desde su creación, hace casi 10 años, no ha servido para nada. No como método de pago, ya que su valor es continuamente fluctuante. Ejemplo: la semana pasada. En menos de dos días varió un 24%. Muchos de sus apologistas la consideran como una forma de preservar el valor. Pero la criptomoneda ha bajado más del 60%, de casi $20 mil, que sustentaba al principio del año, al valor actual. Roubini afirma que el bitcóin se reducirá a 0. A todo esto el profesor sostiene que los entes reguladores de los distintos países están “muy nerviosos”: jamás permitirán que las criptomonedas se conviertan en las nuevas cuentas suizas; ni para que los criminales las utilicen en sus tramas y menos aún como método de evasión de impuestos.

Los reguladores de Estados Unidos han estado investigando si en la “abrupta” valuación del bitcóin se ha dado una manipulación del mercado. Facebook ha prohibido en sus páginas toda propaganda del bitcóin, ethereum, ripple, litecóin, etc. Y eso que ya hay más de mil 400 criptomonedas… y se sigue contando. Robert Shiller, ganador del premio Nobel en Economía, argumenta que el bitcóin es una “idea, no se va a convertir en parte importante del mundo financiero, y más que nada es un experimento”. Tanto India como China han anunciado que no van a permitir que la criptomoneda se utilice como moneda de curso legal. Corea del Sur ya no permite el que se comercie de forma anónima. Hasta ahora la mayoría de los bancos comerciales, como por ejemplo el Lloyds Bank, prohíben que se hagan compras usando sus tarjetas de crédito.

Pero de todos los atributos que se le han otorgado al bitcóin, el que más llama la atención es el que afirma que la criptomoneda es un nuevo y precioso oro digital. Los hermanos Winklevoss, protagonistas de la película The Social Network sobre la creación de Facebook, y nuevos billonarios por su acumulación de bitcoines, han llegado a afirmar que no venderán ni una sola de sus criptomonedas hasta que su valor total se asemeje al de todo el oro del mundo. ¿ Acaso al oro no hay que extraerlo de una mina? Así también el bitcóin. Solo que el hacerlo cuesta, por la mucha cantidad requerida de energía eléctrica, más de $26 mil dólares en Corea del Sur, y solamente unos $580 en Venezuela.

Concluyendo, para los que afirman fervorosamente que el bitcóin es el nuevo oro, les tengo una simple pregunta: ¿al vender su carro o recibir una herencia , prefieren ser pagados en oro metálico o en oro digital? Si la respuesta es la segunda, no tengo más que alegar.

El autor es empresario