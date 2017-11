Seré buen candidato en 2019

¡Seré buen candidato! Es la reflexión que deben hacerse todas las personas aspirantes como candidatos presidenciales para las elecciones de 2019. En la Constitución de la República se especifica que todo panameño puede aspirar a ese cargo público, siempre que llene los requisitos solicitados. Hemos visto una proliferación de aspirantes de diversos partidos políticos e independientes a la primera magistratura del país. Todos son capaces y llenan los requisitos, es lo que analizaremos. Para ser un buen candidato hay una serie de cualidades y atributos que deberán tener.

Cada panameño que aspire a un puesto de elección deberá tener una serie de requisitos, atributos, que lo enaltezcan como futuro candidato.

Seré buen candidato en ser honesto conmigo mismo y con las demás personas, en promulgar los principios básicos de la honestidad, humildad ante los semejantes, guardar respeto hacia mí y las demás personas, cordura ante las adversidades de la política que se presentan. Seré buen candidato en escuchar las diversas opiniones de las personas en los lugares que visito, aunque no estemos de acuerdo con los planteamientos expuestos por ellos.

Seré un buen candidato en dar respuestas adecuadas y coherentes de acuerdo con lo que el interlocutor pregunte; en utilizar palabras elevadas de contenido y precisas, sin tratar de ofender a nadie por la respuesta que dé; en expresar y articular bien las palabras al decir la idea o pensamiento que expongo a mi juicio.

Seré buen candidato en respetar la Constitución, para servir al país y la nación, y no servirme de ellos para beneficio personal. Seré responsable de mis actos y de la forma de conducirme, sin ofender a nadie; seré discreto en no dañar la reputación de ninguna persona, sin antes ver los defectos de la mía.

Seré un buen candidato en proyectar una imagen personal correcta, en compás de mi conducción diaria como individuo, llegar a las actividades puntuales de horas, sin dejar a las personas esperando por rato; no participar u opinar en temas que no competen a mi juicio personal; aceptar las opiniones que promulguen las demás personas por el comportamiento y proyección que tengo con otros, sin sentirme ofendido.

Seré buen candidato a no engañar ni decir mentiras en proyectos o situaciones que no se pueden ejecutar, porque no está en la capacidad de hacerlo; en no manipular información que desconozco para beneficiar a otros; en aceptar errores y críticas que cometo, porque de ello se aprende una lección, en no caer en la arrogancia de mis actos con los demás.

Hay una cantidad inmensa de cualidades y atributos que el candidato debe mirar primero, si se encuentra en la capacidad de aceptarlas como tal, y saber que es una figura pública, que es el foco de atención, miradas y críticas, y que se debe al pueblo que lo escogió para representar a la nación como primera figura del país. Porque es un cargo tan anhelado por muchos, pero no todo el mundo puede obtenerlo, sin lo básico, porque difieren de la opinión de los ciudadanos.

Señor candidato, analice primero su yo interno y sus actos, y piense si está en la capacidad de asumir con responsabilidad el rol de futuro presidente de la nación.

La autora es relacionista pública