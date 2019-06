Los pasos para cambiar el deporte: diagnóstico, planificación y ejecución

“El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia”,

Henry Ford.

Nada más adecuado para que el presidente electo inicie su gestión dentro del deporte, con un solo rumbo, sin improvisaciones, como lo comentó en su discurso cuando ganó las elecciones primarias del PRD.

Mi primera pregunta para el equipo de trabajo del próximo presidente es: ¿saben dónde está el deporte hoy?

Antes de actuar debemos hacer un diagnóstico de cómo estamos, para solucionar, priorizando los factores políticos, socioculturales, económicos y legales que rodean el deporte y a Panamá.

Dentro del aspecto deportivo solo es válida la política estatal, no el interés político-partidista de diputados y políticos que se han apoderado de federaciones y eventos. La política estatal dentro del deporte es necesaria para que el gobierno de turno utilice el deporte como una herramienta para mejorar la salud y eliminar la delincuencia. Recordemos que el deporte es una herramienta de cambio social.

Pandeportes debe ser una institución de brazos abiertos y facilitadora para las organizaciones deportivas; no puede ser una piedra en el zapato cuando una de sus funciones por ley es fomentar el deporte.

Un gran ejemplo de cómo la política de un país se vuelca al deporte es Ecuador, donde un porcentaje de los impuestos de la telefonía móvil se destina al deporte de alto rendimiento. Esto se podría aplicar para un mejor uso de los impuestos al tabaco, al alcohol o a la comida chatarra.

¿Cómo planificar el deporte desde las bases sin utilizar los datos que el Estado maneja?

Información sobre el envejecimiento de la población, el estilo de vida de los panameños, estructura familiar, nivel educativo, método para movilizarse y tiempo de ocio se leen como datos sin importancia, pero un claro ejemplo de que no es así surge al escuchar cuando un padre o madre le dice a su hijo que trabaje y no practique deporte. No ven futuro en el deporte.

Tenemos que entender el comportamiento de nuestra sociedad para ver cómo integramos el deporte a su estilo de vida.

En el deporte es importante contemplar la economía de un país para tomar decisiones. Conocer si el desempleo va en crecimiento, si las necesidades básicas están cubiertas, cómo se alimentan los ciudadanos o en qué tipo de vivienda viven, y el costo de la vida.

Sin el análisis de estos factores, ¿cómo decidimos construir un coliseo en lugares donde un joven tiene que caminar horas para llegar, o debe gastar por día más de 5 dólares en transporte cuando en su casa no hay comida, o donde los deportistas de ligas no tienen para cubrir sus cuentas o siquiera una cama para descansar?

Las federaciones nacionales y el Comité Olímpico de Panamá también se enfrentan con el factor económico, compiten con la publicidad convencional para poder generar patrocinios para sus equipos o eventos.

Es urgente hacer una buena planificación sobre la inversión en deporte, para que esté enfocada en el desarrollo del atleta y en la promoción de nuevos deportistas. No solo pensar en megainfraestructuras, como se hizo en este quinquenio, que según el director de Pandeportes se invirtieron 300 millones de dólares en infraestructura. Esto no será sostenible a largo plazo y pasarán a convertirse en elefantes blancos del deporte.

Por último, no menos importante es empezar a gestionar con el conocimiento de los principales documentos que forman parte de nuestro deporte, como la Ley 16 de 1995, reformada por la Ley 50 de 2007, los estatutos de las federaciones nacionales y el Comité Olímpico de Panamá. Y en el movimiento olímpico, la Carta Olímpica, que rige la organización, acción y el funcionamiento del movimiento y fija las condiciones de la celebración de los Juegos Olímpicos.

Señor presidente electo, en nombre de todos los deportistas le pedimos que haga un diagnóstico, sepa dónde estamos hoy y planifique el deporte. No nos sirven las improvisaciones.

Cito su primera frase como presidente electo el 6 de mayo a las 12:05 a.m. “La victoria es nuestra”.

Créame, si planifica el deporte de manera sostenible a largo plazo, repetirá esta frase hasta el cansancio, cada vez que reciba a un atleta con una medalla de oro en la Presidencia. Pero si el deporte se vuelve a manejar por favores políticos y sin planificar, debe entender que la derrota también es nuestra y se le incluirá como principal actor de cada una de ellas.

El autor fue nadador olímpico en Londres 2012 y es presidente de la Comisión de Atletas de Panamá.