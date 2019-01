La cara oculta de la Luna

Los esfuerzos de Donald Trump para ocultar sus conversaciones con Vladimir Putin y los nuevos detalles acerca de las investigaciones del FBI sobre sus vínculos con Moscú han intensificado el debate respecto al secretismo del mandatario estadounidense en relación con Rusia.

A las revelaciones de The Washington Post, siguió un informe de The New York Times sobre investigaciones de contrainteligencia del FBI para establecer una posible colaboración de Trump con Moscú en contra de su propio país.

Para ocultar los detalles de las conversaciones con Putin, Trump confiscó las notas de los traductores y prohibió que compartieran información sobre lo tratado en los cinco contactos que ambos gobernantes han tenido en los últimos dos años.

Un secretismo similar al que mantuvo Juan Carlos Varela en el proceso de establecer relaciones con China, dejando a ciegas al país sobre los compromisos asumidos por Panamá en sus diferentes encuentros con el régimen comunista chino de Xi Jinping.

La mayoría de los 30 acuerdos alcanzados con Pekín se suscribieron bajo el formato de memorandos de entendimiento, para que no pasaran por el escrutinio de la Asamblea Nacional. En el establecimiento de relaciones con China, Varela engañó a Estados Unidos y traicionó a Taiwán. Mientras coqueteaba con Pekín firmó en junio de 2016 con la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, acuerdos de cooperación por $72 millones.

El país desconoce el alcance de los compromisos de Varela con Xi. Medios de prensa aseguraron que China ha influido en el trazado de la denominada política halcón, de acercamiento a países donde Pekín tiene intereses.

Los arreglos con China, a espaldas de la opinión pública, son preocupantes, partiendo de que en siete años Xi ha construido el sistema de censura más extenso y sofisticado del mundo y apretado el torniquete a las libertades públicas. Los libros han sido modificados, censurados y algunos, como la Biblia, están prohibidos hasta en internet. El régimen comunista ha destruido más de mil 200 iglesias cristianas.

Fue borrada de los libros de historia la matanza de la plaza de Tiananmen en 1989 en la que, según organismos de derechos humanos, los aparatos de represión chinos masacraron a unos 10 mil estudiantes y opositores.

El mantener a 3 millones de uigures musulmanes –de una población de 11 millones que habita Xinjiang- en campos de concentración para obligarlos a cambiar de religión, es una campaña similar al desconocimiento de los derechos soberanos del Tíbet. Las recientes amenazas militares contra Taiwán, anticipan que ha comenzado la cuenta regresiva para su anexión con los métodos empleados contra Tíbet.

Pekín tiene conflictos con la mayoría de los 14 países con los que comparte fronteras. Es una amenaza para la paz en la región de Asia-Pacífico. No solo ha convertido en bases militares las islas en disputa en el mar de China Meridional, también está despojando de bienes costeros en pago de deuda o controlándolos con esquemas de inversión -para sumarlos a sus activos militares- a Bangladesh, Paquistán, Sri Lanka, Malasia, Kenia, Zambia y Yibuti. La lista apenas comienza.

En Ecuador, China puso en práctica el modelo que ha usado con su neocolonialismo en África: asumir el control económico de los países. Ecuador está endeudado con Pekín por $15 mil millones y unos $8 mil millones los paga con el 90% de su producción petrolera, que China obtiene con descuento.

En reacción a la creciente influencia china en la región, Washington ha amenazado a El Salvador y República Dominicana con perder los beneficios del TLC si siguen haciendo negocios turbios con Pekín. Una advertencia que en el caso de Panamá, se traduce, por el momento, en cancelación de visados estadounidenses.

Varela ha informado que recibió de China $150 millones para proyectos de cooperación que se desconocen y que 18 meses antes de establecer relaciones diplomáticas, los chinos le donaron $9.3 millones para instalar un centro de vigilancia en Colón con tecnología Huawei.

Estados Unidos y sus principales aliados en Europa, Asia y Oceanía, de acuerdo a The Wall Street Journal, comparten información sobre la campaña de espionaje mundial que impulsa Huawei patrocinada por el Estado chino.

Un régimen tan oscuro como la cara oculta de la Luna a la que pretende colonizar, ha encontrado en Panamá uno de los mejores escaparates para proyectarse en la región, mientras Varela –hipotecando el futuro del país y de la nueva administración que asumirá en julio- guarda sus tratos con Xi con el mismo secretismo con que Trump esconde sus acuerdos con Putin.

El autor es periodista