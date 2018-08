El cielo sería el límite

El que escucha las entrevistas y declaraciones de los políticos, al igual que a muchos de los comentaristas, llega a la conclusión de que el país se está cayendo a pedazos, que todo está mal, que somos un fracaso como país, a juzgar por ellos; prácticamente no tenemos salvación si no los elegimos.

La crítica es buena y la estimulamos, sirve para presionar a los gobernantes a buscar soluciones. Debemos aprovechar el hecho innegable de que tenemos completa libertad de expresión para manifestar con todas nuestras fuerzas que estamos cansados de ver que van y vienen gobiernos, pero continúa la corrupción y la impunidad. Quisiéramos que, como quien cambia un fusible dañado y pone otro para que vuelva la luz, se limpie de corruptos a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales, y en estos se instalen personas en las cuales tengamos fe porque son absolutamente honestas y podremos confiar en sus fallos.

Estamos mal en muchos aspectos, sí, pero no olvidemos lo positivo, por ejemplo, a pesar de la crisis mundial, del impacto económico de la huelga del Suntracs, que produjo pérdidas por el orden de los 1,000 millones de dólares, de la terminación de la ampliación del Canal que dejó a más de 14,000 personas sin trabajo, que estamos en época de elecciones ,lo cual paraliza mucho las inversiones, seguimos teniendo el crecimiento económico más alto de América Latina.

Somos el país con la menor inflación anual (1%). Tenemos el salario mínimo más alto de América Latina, B/.750.00. Es más, si sumamos el salario mínimo de México, Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador y Perú juntos, aún así no llegan al salario mínimo de Panamá y aquí se paga en dólares, moneda de curso legal desde 1904.

A pesar de los pesares, no somos un desastre como país. Somos una nación con graves problemas que se pueden resolver y todos debemos contribuir a ello.

Este sí es un país por el que vale la pena luchar, un país que de verdad puede alcanzar el ideal de bienestar amplio, profundo, firme y democrático.

Por ejemplo, pagamos 7% de Itbms, uno de los impuestos más bajos del mundo, y se exonera de este la compra de alimentos, medicinas, etc.

Los jubilados en Panamá tenemos derecho a descuentos en restaurantes, teatros, pasajes, etc. , rebajas que no se dan en otros países.

Según el Banco Mundial, Panamá es el país que más ha bajado la indigencia en los últimos años. También es el que más ha bajado la mendicidad infantil. A los educadores, policías y enfermeras, muy merecidamente, virtualmente se les ha duplicado el salario.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, Panamá es el país latino que dedica el más alto porcentaje de su presupuesto a inversiones.

En 2017, en América Latina, fuimos el país que atrajo mayor cantidad de inversión extranjera, alcanzando más de 6,000 millones de dólares.

El Aeropuerto de Tocumen tiene vuelos a 81 destinos; le sigue México con 52. Y estamos construyendo un súper aeropuerto, que nos permitirá seguir creciendo.

Tenemos mucho de qué quejarnos, pero no digan que somos lo peor y que nos estamos cayendo a pedazos, porque no es cierto.

El trabajador panameño, en comparación con el de Estados Unidos, que solo tiene 15 días de vacaciones, tiene 30 días de vacaciones pagadas y también pagado el décimo tercer mes. Además de carnavales y otros días feriados, 18 días por enfermedad que deben ser pagados por su empleador, y 3 meses y medio de licencia por maternidad.

De los subsidios, ni se diga: el tanquecito de gas, el Metro, transporte, etc. Los jubilados tenemos múltiples descuentos. No olvidemos los B/.120.00 a los B/.65, que digan lo que digan es un alivio para los más humildes. La beca universal, bueno, no es beca, es subsidio.

En Panamá los que ganan hasta B/.800.00 mensuales, esto es B/.9,600.00 anuales, no pagan impuesto sobre la renta.

En nuestro país, el que compra una vivienda de interés social, hasta B/.60,000.00, recibe del Estado B/.10,000.00 para ayudarlo con el abono inicial, y además el gobierno asume una gran parte de los intereses hipotecarios mediante el sistema de intereses preferenciales. Las personas que compren una vivienda hasta B/.120,000.00, están exonerados del pago del impuesto de inmueble. Esto ha contribuido a que Panamá sea el país del área con el mayor porcentaje de familias con vivienda propia.

En estos días escuché una crítica feroz contra la administración del Canal. La realidad es que con sus defectos, es una de las empresas mejor manejadas del mundo. Una meritocracia eficaz, con rendimiento extraordinario del que Panamá se beneficia año tras año.

Las agencias internacionales recientemente subieron el grado de inversión de Panamá a BBB Positivo, lo cual quiere decir que es un país que cumple con sus compromisos, con estabilidad política y donde se puede invertir. Esta calificación representa para el país un ahorro de alrededor de B/.1,700 millones por año en el pago de intereses de la deuda, lo que a la vez le permite a los panameños conseguir préstamos a intereses más bajos que al resto de los latinoamericanos.

Por cierto, tener grado de inversión es el activo líquido más valioso que tiene Panamá y tenemos que cuidarlo.

En el año 2008, el mundo sufrió una grave crisis financiera, el Gobierno de Estados Unidos tuvo que apalancar fuertemente su sistema financiero porque de lo contrario el sistema bancario mundial colapsaba. El episodio tuvo repercusiones profundas para países como España y Grecia, que solo ahora se están recuperando. En cambio, el centro bancario panameño le dio al mundo un ejemplo de fortaleza, confianza y buen manejo.

La lista de bendiciones es grande, y la de lo criticable también. Felicito a los que denuncian lo malo que han hecho y hacen los gobiernos, pero no nos olvidemos de las bendiciones que tiene nuestro país. Algo bueno tenemos que haber hecho para que sigamos siendo, por lejos, el mejor país de América Latina. Imagínense lo que sería Panamá si empezamos por erradicar la injusticia y la corrupción. El cielo sería el límite.

El autor es biólogo y empresario