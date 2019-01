La ciencia acerca a Dios

Conocí al astronauta Charles Duke, décima persona en caminar sobre la Luna. Él se había declarado ateo. Ciertos hechos que expone la Biblia, hoy demostrados por la ciencia, lo llevaron a convertirse y dar testimonio de su fe.

Sorpresivamente, me encontré con él estando yo sola, situada al lado de los estacionamientos de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), hace muchos años. Altísimo, muy delgado, saliendo de una larga limosina negra con la bandera americana, llegó exactamente adonde yo estaba situada. Se me presentó y me expuso su deseo de dar una conferencia en dicha universidad. Le contesté en inglés que yo era líder estudiantil y, en consecuencia, tenía todas las facilidades para convocar al estudiantado. El salón se llenó; jamás imaginé que iniciaría la conferencia sobre su viaje a la Luna con una confesión de fe: “tengo una gran deuda con ese Señor al que negué y le prometí que a todo lugar del mundo al que viajara daría mi testimonio de su existencia”.

Siendo ateo, había asistido por compromiso social al bautismo del hijo de su vecino. Aburrido, fue a la parte posterior de la iglesia, vio un libro abierto y empezó a leer. Ese libro era la Biblia. “¿Cómo es posible que ese libro escrito tantísimos años antes de Cristo describiera la Tierra tal como yo la vi desde el espacio? El libro enseña que el mundo es redondo (Isaías 40:22) y se encuentra suspendido en el vacío (Job 26:7). Fue Cristóbal Colón quien demostró, mucho después, que el mundo es redondo. ¿Cómo es posible que ese libro diga que los ríos van al mar y regresa el agua al río? En aquellos tiempos nadie podía caminar tantas leguas ni existían los medios para poder afirmar lo que hoy día entendemos como el fenómeno de la evaporación. (Eclesiastés 1:7); (Job 36:27). La inspiración de ese libro tiene contenido divino, bien revelado”.

¡Busque la ciencia y encontrará a Dios!

La autora es empresaria