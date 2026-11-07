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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Para alcanzar la claridad mental y enfrentar este mundo cambiante sin zozobra, no necesitamos fórmulas mágicas ni discursos complicados. Necesitamos volver a lo esencial.

A lo largo de mis años, he aprendido que la serenidad no consiste en vivir sin problemas, sino en desarrollar la firmeza de carácter necesaria para saber dónde mantenerse cuando todo a nuestro alrededor parece moverse.

La vida me ha enseñado muchas cosas, algunas mediante la reflexión y otras a través de las dificultades. Entre ellas, he encontrado en la filosofía estoica principios que me han ayudado a comprender mejor mis propias reacciones, a distinguir lo importante de lo secundario y, sobre todo, a mantener el miedo dentro de sus justos límites.

No pretendo presentarme como un maestro del estoicismo. Soy, sencillamente, una persona que continúa aprendiendo de la vida y que ha encontrado en algunas enseñanzas de esta antigua filosofía herramientas útiles para vivir con mayor tranquilidad.

Quiero compartir cinco de esos principios que más han influido en mi manera de pensar y actuar.

1. El dominio de uno mismo comienza al abrir los ojos cada mañana

La manera en que comenzamos el día influye en nuestra disposición para enfrentar cuanto nos espera.

Si apenas despertamos permitimos que las preocupaciones, las noticias, el teléfono o los problemas ajenos invadan nuestra mente, habremos entregado el gobierno de nuestros pensamientos antes de comenzar nuestras actividades.

He aprendido que es preferible dedicar los primeros instantes del día a ordenar la mente, antes de ocuparla con las obligaciones que nos esperan.

La práctica: antes de levantarnos y entregarnos a la rutina, conviene permanecer unos momentos en silencio y preguntarnos: ¿Cómo quiero conducir mis pensamientos y mis acciones durante este día?

Esta sencilla reflexión nos permite comenzar con mayor claridad y prepararnos para cumplir nuestras responsabilidades personales, familiares, profesionales y sociales.

No podemos saber todo lo que sucederá durante el día, pero sí podemos decidir con qué disposición vamos a recibirlo.

2. Aprender a distinguir lo que depende de nosotros de aquello que no podemos controlar

Una de las enseñanzas estoicas que más me ha impresionado es la necesidad de distinguir entre lo que depende de nuestra voluntad y aquello que escapa a nuestro control.

Con frecuencia nos preocupamos por situaciones que no podemos resolver personalmente: la economía, las decisiones de los gobernantes, las opiniones ajenas, los fenómenos naturales o acontecimientos futuros que todavía no han ocurrido.

Esa preocupación, cuando no conduce a ninguna acción útil, termina por consumir nuestras energías y perturbar nuestra tranquilidad.

La práctica: ante cualquier dificultad, procuro hacerme una pregunta: ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta situación?

Si existe algo que depende de mí, debo actuar con responsabilidad, dedicación y perseverancia.

Pero si se trata de algo que no puedo modificar, debo aprender a aceptarlo sin permitir que destruya mi tranquilidad.

Esto no significa permanecer indiferente ante los problemas de la sociedad. Podemos contribuir a resolverlos mediante nuestras acciones, opiniones y responsabilidades ciudadanas. Lo que debemos evitar es confundir nuestra capacidad de influir con la pretensión de controlarlo todo.

He comprendido que aceptar nuestros límites no constituye una derrota, sino una manifestación de sensatez.

3. Entre lo que sucede y nuestra respuesta, debemos aprender a detenernos

No siempre podemos evitar que alguien nos contradiga, que una noticia nos preocupe o que una circunstancia inesperada altere nuestros planes.

Lo que sí podemos procurar es no responder inmediatamente bajo el dominio de la ira, el miedo o la desesperación.

Una reacción precipitada puede convertir un problema pequeño en uno mucho mayor.

La práctica: cuando una situación me produce disgusto o preocupación, trato de detenerme unos instantes antes de reaccionar.

Esa breve pausa permite examinar lo sucedido, valorar sus consecuencias y decidir qué respuesta resulta más conveniente.

No se trata de reprimir nuestras emociones ni de fingir que nada nos afecta. Se trata de impedir que una emoción momentánea decida por nosotros.

Con los años he aprendido que muchas discusiones innecesarias, decisiones equivocadas y preocupaciones exageradas habrían podido evitarse con unos segundos de reflexión.

La serenidad no consiste en no sentir, sino en no permitir que nuestros sentimientos sustituyan al razonamiento.

4. Cumplir con el deber sin esperar el estado de ánimo perfecto

Otra enseñanza que considero fundamental es que no debemos condicionar nuestras obligaciones a sentirnos siempre animados, motivados o completamente seguros.

Si esperamos a tener ganas de hacer todo cuanto debemos realizar, muchas de nuestras responsabilidades quedarían incumplidas.

Los estados de ánimo cambian. Un día nos sentimos entusiasmados y al siguiente podemos experimentar cansancio, desinterés o preocupación.

Pero nuestros deberes no desaparecen por esas circunstancias.

La práctica: he procurado acostumbrarme a realizar lo que corresponde hacer, aun cuando no siempre tenga la mejor disposición.

Esto exige disciplina, perseverancia y sentido de responsabilidad.

Naturalmente, también debemos reconocer nuestros límites físicos y mentales. Descansar cuando es necesario no significa abandonar el deber, sino conservar las condiciones indispensables para cumplirlo adecuadamente.

La verdadera disciplina no consiste en exigirnos lo imposible, sino en hacer lo mejor que podamos con los recursos y capacidades de que disponemos.

He llegado a comprender que la constancia cotidiana produce resultados más duraderos que los entusiasmos pasajeros.

5. Aprender a convivir con las dificultades sin perder la tranquilidad

La vida nunca ha sido un camino completamente despejado. En todas las edades encontramos obstáculos, contratiempos, pérdidas y situaciones que ponen a prueba nuestra fortaleza.

La filosofía estoica me ha ayudado a comprender que no debemos considerar cada dificultad solo como una desgracia, sino también como una oportunidad para ejercitar la paciencia, la prudencia y la capacidad de adaptación.

Esto no significa buscar sufrimientos innecesarios ni resignarnos ante las injusticias.

Significa reconocer que las dificultades forman parte de la existencia humana y que nuestra actitud frente a ellas puede ayudarnos a superarlas.

La práctica: cuando aparece un obstáculo, procuro preguntarme qué puedo aprender de él y cuál es la mejor manera de enfrentarlo.

Algunas dificultades pueden resolverse mediante nuestro esfuerzo. Otras requieren paciencia, ayuda de terceros o simplemente aceptar una realidad que no podemos cambiar.

La fortaleza no consiste en negar el dolor ni en pretender que nada nos afecta. Consiste en conservar, hasta donde sea posible, nuestra capacidad de razonar y actuar aun en medio de las adversidades.

He aprendido que no siempre podemos escoger el camino por el que nos lleva la vida, pero sí podemos procurar caminarlo con dignidad.

Reflexión final: gobernar nuestra mente para vivir mejor

Después de tantos años de experiencias, aciertos, equivocaciones y aprendizajes, he llegado a una conclusión sencilla: buena parte de nuestra tranquilidad depende de la manera en que interpretamos lo que nos sucede y de cómo decidimos responder.

Los estoicos no nos prometen una vida sin problemas, enfermedades, pérdidas o preocupaciones. Nos enseñan algo más realista: que podemos prepararnos para afrontar esas circunstancias sin permitir que el miedo gobierne permanentemente nuestra existencia.

No se trata de alcanzar una serenidad perfecta. Yo mismo continúo aprendiendo y procurando aplicar estos principios cada día.

Se trata de comenzar la mañana con claridad, distinguir lo que podemos cambiar de lo que debemos aceptar, reflexionar antes de reaccionar, cumplir nuestras obligaciones con perseverancia y enfrentar las dificultades con entereza.

La vida seguirá cambiando, como siempre lo ha hecho. Nosotros también cambiaremos con ella.

Pero mientras conservemos la capacidad de pensar, aprender y decidir cómo actuar, tendremos razones para vivir con serenidad y mirar el futuro sin dejarnos dominar por el miedo.

Y si algo me han enseñado los años es que la tranquilidad no consiste en tener resueltos todos los problemas de la vida, sino en aprender a vivir sin convertir cada problema en una amenaza para nuestra paz interior.

El autor es abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.