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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay errores de los gobiernos que cuestan dinero y desarrollo, pero hay uno que Panamá parece haberse permitido durante demasiado tiempo: mirar a Colón como una provincia que debe resolver sus propios problemas, en lugar de reconocerla como una de las mayores oportunidades estratégicas para el futuro del país.

La miopía consiste en creer que el crecimiento de Colón le restaría importancia a la ciudad de Panamá. Como si desarrollar una ciudad implicara necesariamente debilitar la otra; esta visión no solamente es equivocada, sino que es económicamente limitada.

La capital concentra buena parte de la actividad gubernamental, financiera, empresarial y de servicios. También soporta una enorme presión sobre sus vías, su suelo urbano, su vivienda y sus servicios públicos. El crecimiento desordenado, los desplazamientos cotidianos y la concentración de oportunidades tienen costos económicos y humanos que no pueden resolverse únicamente construyendo más carreteras o multiplicando los proyectos inmobiliarios.

¿Y si, en lugar de seguir concentrando la actividad nacional en un mismo espacio, comenzáramos a distribuirla inteligentemente?

Por un momento, imaginemos una franja canalera concebida como un gran sistema económico integrado, un verdadero corredor industrial y logístico paralelo al Canal, articulado mediante carreteras, ferrocarril, puertos y centros intermodales. Este corredor permitiría complementar el tránsito marítimo con un sistema de transporte terrestre de mercancías entre ambos océanos: un canal seco. La idea no es sustituir el Canal de Panamá, sino ampliar las posibilidades económicas de la ruta interoceánica.

Ahora bien, hay una propuesta todavía más audaz que merece entrar en la conversación nacional: convertir a Colón en la capital administrativa de Panamá, manteniendo a la ciudad de Panamá como capital política.

La idea no debe confundirse con trasladar de un día para otro todos los ministerios ni con mudar oficinas para inaugurar edificios. Exige un estudio serio de viabilidad jurídica, fiscal, institucional, urbana y económica. También requiere definir qué entidades podrían instalarse en Colón, cuáles deberían permanecer en la capital política y qué servicios necesitarían ambas ciudades para funcionar coordinadamente.

Una descentralización administrativa planificada podría acercar servicios a la población de la región atlántica, estimular la demanda de vivienda y comercio, crear empleos especializados y atraer actividades profesionales que hoy encuentran pocas razones para instalarse en Colón.

La ciudad tendría que prepararse: transporte público eficiente, conectividad digital, servicios de salud, oferta educativa, vivienda digna, espacios públicos seguros y una gestión urbana capaz de acompañar el crecimiento. Si se planificara correctamente, la capitalidad administrativa podría funcionar como detonante de una transformación más profunda: una ciudad con mayor actividad económica durante todo el año, un mercado laboral más diverso y una oferta de servicios que beneficiaría tanto a sus residentes como al resto del país.

La ciudad de Panamá conservaría su papel como capital política y centro de las instituciones que deben permanecer allí. Colón asumiría una función administrativa estratégica, vinculada a la descentralización y al desarrollo del eje atlántico. Ambas ciudades dejarían de crecer como polos aislados para operar como componentes complementarios de un mismo sistema nacional.

Los beneficios, además, no terminarían en Colón. Una franja canalera más productiva podría generar demanda para la agricultura del interior, los servicios profesionales, la construcción, la industria nacional, la formación técnica y las pequeñas empresas. El desarrollo logístico tendría que conectarse con proveedores de otras provincias para que sus beneficios no quedaran encerrados entre los puertos y las terminales.

Esa es la diferencia entre construir infraestructura y construir desarrollo.

Panamá necesita una política de Estado que sobreviva a los cambios de gobierno y que establezca metas verificables de inversión, empleo formal, productividad, formación profesional y participación de empresas panameñas.

Durante demasiado tiempo, el desarrollo nacional ha sido pensado desde una lógica de concentración: más actividades en la capital, más desplazamientos hacia la capital, más presión sobre la capital. Mientras tanto, Colón ha permanecido con una distancia difícil de justificar entre su potencial económico y las condiciones de vida de una parte de su población.

Tal vez el mayor error de los gobiernos anteriores no haya sido desconocer la importancia de Colón, sino conformarse con aprovechar su ubicación sin convertirla en el punto de partida de una transformación nacional. Y estamos a tiempo de corregir esa visión.

Les dejo una pregunta al ministro Chapman y al presidente Mulino, que nadie se atreve a hacer en voz alta: ¿Cuánto está dejando de crecer Panamá por no haber integrado plenamente a Colón en su proyecto de país?

La autora es abogada.