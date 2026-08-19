¿Cómo el estilo de apego se refleja en nuestra relación de pareja?

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cuando dos personas forman una pareja, no solo unen sus personalidades, sus costumbres y sus proyectos. Cada una trae a la relación una manera particular de entender el amor, enfrentar los conflictos y reaccionar ante la cercanía o la distancia emocional.

Eso tiene mucho que ver con nuestro estilo de apego: la forma en que aprendimos, desde muy temprano, a sentirnos seguros en una relación.

En la vida adulta, ese aprendizaje influye en cuánto confiamos, cómo pedimos afecto, qué hacemos cuando sentimos que podemos perder al otro y cómo reaccionamos cuando hay un conflicto.

Aunque solemos hablar de cuatro estilos de apego, es importante aclarar algo: no son diagnósticos ni etiquetas permanentes. Podemos sentirnos bastante seguros en una relación y más ansiosos o desconfiados en otra.

Apego seguro

Una persona con apego seguro puede disfrutar de la cercanía sin sentir que pierde su individualidad. Expresa lo que necesita, escucha y puede atravesar un conflicto sin concluir inmediatamente que la relación está en peligro.

No significa que nunca sienta celos, miedo o inseguridad. La diferencia está en lo que hace con esas emociones: puede reconocerlas y hablar de ellas sin convertirlas constantemente en ataques, persecución o silencio.

Entiende algo fundamental: una discusión no significa necesariamente que el amor se acabó.

Apego ansioso

Aquí encontramos a una persona que desea mucha cercanía, pero al mismo tiempo teme no ser suficiente para que el otro se quede. Por eso puede necesitar frecuentes demostraciones de amor y volverse especialmente sensible ante un cambio en el tono de voz, un mensaje que tarda en llegar o una pareja que parece más distante.

Cuando siente esa distancia, insiste, pregunta, reclama o busca confirmación. No necesariamente porque quiera controlar. Muchas veces, detrás de esa conducta hay una pregunta mucho más vulnerable: “¿Sigues ahí para mí?”.

Su gran desafío es aprender a diferenciar entre un problema real de la relación y su propio temor a ser abandonado.

Apego evitativo

La persona con apego evitativo suele valorar muchísimo su independencia y puede sentirse incómoda cuando percibe demasiada demanda emocional. Ante el conflicto, en lugar de acercarse, puede retirarse, evitar conversaciones difíciles o cerrarse emocionalmente.

Desde afuera puede parecer fría o indiferente. Sin embargo, muchas veces esa distancia funciona como protección. Su dificultad no es necesariamente que no pueda amar. Es que puede haber aprendido a asociar demasiada intimidad con presión, pérdida de libertad o posibilidad de sufrir.

Apego desorganizado

Aquí conviven dos fuerzas aparentemente contradictorias: “te necesito cerca, pero tenerte cerca también me asusta”.

La persona puede acercarse intensamente y después alejarse, desconfiar o rechazar precisamente a quien necesita. En pareja, esto puede traducirse en relaciones inestables, acercamientos y distanciamientos difíciles de comprender, tanto para quien los vive como para su pareja.

¿Qué ocurre cuando estos estilos se encuentran en una relación?

Una pareja formada por dos personas seguras no está libre de problemas. La diferencia es que suele contar con mejores recursos para hablar, reparar y volver a encontrarse después de una discusión.

Una persona segura también puede aportar estabilidad cuando su pareja tiene un estilo más inseguro, siempre que no termine haciéndose responsable de regular emocionalmente al otro.

Pero una de las combinaciones más desgastantes y comunes es la ansioso-evitativa. Cuando la persona ansiosa siente distancia, busca más cercanía. Cuanto más insiste, más presionada se siente la evitativa y más se aleja. Ese alejamiento aumenta todavía más la ansiedad del otro.

Y así comienza un círculo doloroso: uno persigue porque teme perder; el otro se aleja porque se siente invadido. Lo interesante es que muchas veces ambos creen que están protegiéndose.

Dos personas ansiosas, por otra parte, pueden vivir mucha cercanía, pero también celos, hipervigilancia y necesidad constante de validación. Dos personas evitativas pueden funcionar perfectamente en lo cotidiano y, sin embargo, ir perdiendo poco a poco la conexión emocional porque ninguna se atreve a entrar en las conversaciones incómodas.

Y cuando existen rasgos desorganizados, la dinámica puede incluir acercamientos intensos, rupturas y reconciliaciones dramáticas y frecuentes.

Aquí es importante recordar algo: no debemos romantizar la inestabilidad ni confundir intensidad con amor.

Los estilos de apego pueden ayudarnos a comprender por qué reaccionamos como reaccionamos, pero no justifican el maltrato ni deberían utilizarse para etiquetar a nuestra pareja.

Al final, el objetivo no es descubrir qué etiqueta nos corresponde. La pregunta verdaderamente importante es otra:

¿Qué hago yo cuando tengo miedo de perder a quien amo?

La seguridad emocional también puede aprenderse. El amor sano se puede aprender. Se construye cuando podemos pedir cercanía sin perseguir, tomar distancia sin abandonar y expresar nuestras necesidades sin convertirlas en ataques.

La autora es psicóloga clínica.