La construcción disidente

Escribo esto haciendo anotaciones, inspirada en tantas que veo movilizarse de diferentes formas a diario.

Si la cultura del sistema represor patriarcal es una construcción sociocultural de la violencia que nos han hecho normalizar, significa que podemos deconstruirla y construirnos una cultura de la no violencia, de la equidad, de la igualdad, una cultura feminista, una cultura disidente, lo que siempre se ha intentado y con lo que se han ganado muchas batallas; nada nuevo, lo sé.

Y estamos en pie de lucha, deconstruyendo la normatividad de la violencia y normativizando el amor y la igualdad. Como siempre, una generación tras otra lo ha intentado.

Cosas que sí importan, cambiar la cultura patriarcal, machista y hombruna por una cultura feminista, libre, inclusiva, abierta, ética, amorosa, ¡una cultura disidente!

Si nos vamos a pelear, abramos el debate a profundidad, analicémonos las vidas; los derechos que tenemos no se dieron espontáneamente.

Rearmo palabras que me dijo una admirada feminista esta semana, que me preguntaba sin preguntarme, ¿dónde estamos las jóvenes? Le contesto, ahora: aquí, cambiando el mundo, haciéndonos cargo de lo que es ser joven, cuestionarnos todo.

Estamos todas caminando, ¿lo sienten? Es eso que tiembla, lo que ha hecho que toda América Latina y el planeta entero se muevan, lo que ha hecho que griten y se revuelquen las masas fundamentalistas.

Este paso en Panamá está cada vez más fuerte y viene con las uñas largas arando los caminos a todas las disidencias.

Ya tenemos en puerta festivales feministas y lesbofeministas, las mujeres estamos presentes y nos haremos escuchar, estamos cambiando la cultura, porque la deconstrucción empieza por dentro, tenemos que politizarnos desde adentro para explotar hacia afuera.

No podemos quedarnos en el análisis teórico; que la teorización sea la base para pasar a la práctica, si te vas a llamar sorora que sea también objetiva, que sea real, que sea con conocimiento de causa, que sea con conciencia de clase, no a ciegas ni bajo amiguismos o privilegios. Que no sea para repetir patrones patriarcales de poder o ego.

Las voces de las artistas que queremos son las que hablan de nuestra realidad, de nuestras luchas, de nuestra deconstrucción y nuestra construcción.

Nos apoyamos en nuestras madres, tías y abuelas que abrieron la puerta a las olas feministas panameñas e internacionales, a aquellas que están invisibilizadas en las universidades y solo son publicadas fuera de la matriz nacional. Las escuchamos, las leemos, nos inspiramos y continuamos la lucha; tenemos una trinchera interesante en el cambio del paradigma cultural.

Queremos que dejes de consumir violencia normalizada y comiences a untarte arte disidente, que escuches libertad, poder, crecimiento, amor.

¿A qué le teme la moral patriarcal normativa? ¿Le teme a la equidad? ¿A que tengamos todas los mismos derechos?

Podrán “ganar” elecciones manipuladas, pero desde abajo, siempre vamos a estarles incomodando, tenemos nuestras herramientas y se llaman artes; no dejaremos de expresarnos aunque nos corten la lengua, las manos, las piernas; pintaremos con el pelo, gritaremos con los platillos, siempre hemos estado aquí, no nos hemos ido, no nos iremos, queremos construir un mundo donde quepamos todas las personas, donde haya justicia real para quienes nos violentan, ¡un mundo de equidad!

El autor es actriz y gestora cultural.