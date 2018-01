La corrupción a gran escala

Hablar de corrupción en Panamá se ha convertido en una palabra más del léxico nacional, al ver las noticias solo escuchamos que se habla de corrupción, ¿pero qué hacen las autoridades? Solo llamar la atención y salir en los medios tratando de confundir a los panameños. Ya es hora de que prestemos atención de qué es lo que se quiere en este país: aumentar la corrupción o ponerle freno a estas situaciones.

Cada día nos damos cuenta de que hay más y más personas vinculadas en los casos de corrupción y las autoridades no toman cartas en el asunto. Pueblo panameño, es hora de que los grandes políticos y padres de las leyes (señores diputados), dejen de tomarnos como grandes ignorantes, ya que como todos sabemos se acerca una de las fechas en la que los políticos aprovechan para hacer sus grandes asados y barbacoas en la Asamblea, aprobando las leyes que perjudican al pueblo y benefician a los grandes corruptos. Los días de jolgorio que se esperan son exactamente los momentos para hacer de las suyas dentro de su aposento y darle otro golpe más al pueblo. Pensemos en lo que nos espera, ya es hora de que le pongamos un freno a esto; basta ya de tanta sinvergüenzura en nuestro país; basta de una Corte Suprema corrupta y sin control.

La justicia en nuestro país está por el piso. Ya se publicó en Gaceta Oficial que los funcionarios tienen que pagar los días de jolgorio trabajando jornadas extras, esto con el solo objetivo de despistar a la sociedad y enterarnos luego de que aprobaron otra ley barbacoa.

Ya es hora de que los juristas de nuestro país y los grandes diputados de la república hagan cumplir las leyes, ya que ustedes más que nadie están claros de cómo combatir la corrupción y tomar el control de manera segura. Deben aprobar una ley que sancione fuertemente a todos aquellos que realicen actos de corrupción, ponerle un freno a esto para que se borre esta palabra de nuestro léxico, la que se escucha a toda hora en nuestro país.

Panameño, piensa bien antes de votar. Tener en cuenta que el próximo presidente a elegir no esté vinculado con nadie de las famosas listas, las cuales no sabemos si dicen la verdad o si omiten nombres de los grandes corruptos de nuestro país. Y esperemos todos ver que la Ley 154 no sea un portafolio más archivado.

El autor es licenciado en gestión y operaciones portuarias