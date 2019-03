Los coyotes no podrán con la juventud y ternura del votante

Para quienes hemos vivido por lo menos cinco elecciones presidenciales, tenemos una perspectiva diferente de los que por primera vez entrarán en un recinto electoral. Los motivos son diferentes. Los mileniales y los quintaquinqueniales son harto diferentes. La distribución de los votantes, según el padrón electoral final 2019, editado por el Tribunal Electoral, hasta el 30 de abril de 2018 alcanza la cifra de 2 millones 713 mil 698 personas registradas. Un 52.2% son mujeres y 49.8 % hombres. Importante señalar que solamente 1.3 millones están afiliados a los partidos políticos, representando un 53% del total de votantes. Es muy importante tener en cuenta que del total de los no afiliados, un 53% son mujeres.

De este escueto dato se desprende que los partidos políticos y los candidatos independientes tienen una mina de amor, quiero decir votos, de la cual trabajar su caudal. Por un lado, más del 50% son mujeres, de donde se intuye que la campaña se enfocaría por la línea de granjearse el voto tierno. No hay para dónde más lanzar las redes. Otro punto a tener en cuenta es que, porcentaje más porcentaje menos, la balanza está equilibrada según afiliación. Un 50% de los empadronados no está afiliado, lo que indica que las campañas no dudarán, de que además de amorosas y tiernas, en cuanto a cometido, tendrán la mitad del mar electoral para imitar al apóstol Pedro. Por ahí se tendría un escenario de publicidad política pleno de halagos (50% de ministras y en otros puestos de jerarquía institucional). Un filón de oro en tiempos de una gran falta de credibilidad y confianza en los funcionarios públicos. Las tradicionales promesas no harán mella, a menos que se dirijan a la huella en la memoria emocional positiva de las electoras. Quien conquista el voto femenino, con un perfil de juventud, se asegura la silla presidencial. ¡Qué importan los gurúes!

Veamos algunos alcances. El padrón electoral muestra un 31% de potenciales votantes jóvenes o su equivalente absoluto de 866 mil 434 que corren entre 18 y 40 años, en cuya composición, por inclusión, aproximadamente un 53% son mujeres. Se infiere que la fuerza de la ternura, por un lado, y el respeto a todas las mujeres y, especialmente, a las más jóvenes, serán factores de mucho peso en el resultado del próximo 5 de mayo.

Estamos frente a una realidad única y rica en perspectivas. Las campañas no deben olvidar la emoción de los seguros votantes. Estos representan el 11% (304 mil) que votará por primera vez y que corre entre los 18 y 25 años. ¡No veo cómo se abstendrían de ir a las unas! Es su primera vez. Todo lo que se hace por primera vez está pleno de emoción y significado. Aunque llueva ese día, saldrán a votar. Aun jóvenes, 466 mil 594, un 20% entre 31 y 40 años estarán ahí, en las filas del 5 de mayo. Este perfil podría evidenciar una tendencia en el elector joven a favorecer candidatos que se les asemeje o parezca. Una campaña plena de vallas y anuncios en los que los jóvenes nos invitarán a votar por su candidato favorito será lo que se verá por todas partes.

La verdad es que ver las imágenes maquilladas de los candidatos/a o escuchar su voz, ayudará, pero nada como un universitario, campesino o profesional argumentando a favor de un proyecto político específico. ¡En este escenario no caben los coyotes que canjean zinc y aceritas por votos!

Qué esperar de los quintaquinqueniales del padrón, ellos merecerán mi análisis en un artículo próximo.

El autor es psicólogo industrial y docente universitario