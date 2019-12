Mucho crecimiento, poco desarrollo

ECONOMÍA PANAMEÑA

El enfoque geográfico considera la posibilidad de que el desarrollo dependa de las características del territorio, satisfaciendo las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones.

En la última década, Panamá ha “crecido” en todos los ámbitos, más habitantes, infraestructuras y oportunidades de negocio. Es gratificante para un país pequeño como Panamá, ser el punto de conexión de las Américas, es ahí donde debemos saber explotar esta gran cualidad y ventaja que poseemos, derivada de nuestra estratégica posición geográfica. La economía de Panamá es una de las más estables de América. Entre las principales actividades se encuentran los servicios financieros, turísticos y logísticos, los cuales representan el 75% del PIB, el crecimiento económico se ha basado en la industria logística, desarrollada en torno a la principal vía de comunicación marítima que existe en América; y también una de las más importantes del mundo: el Canal de Panamá. Además de este, los sectores relevantes para la economía panameña son el turismo, la agricultura y las telecomunicaciones. Sin embargo, el buen momento que vive la economía solo se ve reflejado en algunos sectores, ya que no ha permeado a los más necesitados. Lo ideal es que el crecimiento vaya acompañado de desarrollo. El auge económico tiene dos dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida; entendiéndose esta última como la satisfacción de las necesidades básicas.

Como joven me preocupo por la situación de mi país, sabiendo que el desarrollo sostenible es aquel que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos naturales y todas las posibilidades sostenibles. De esta forma, poder crear y usar todas las alternativas, que nos permitan el sostenimiento y mejoramiento ambiental, entrelazando los aspectos con relación a la pobreza, la tecnología, población y la calidad de vida.

Es por eso que los jóvenes debemos estar comprometidos con la sociedad, sin excepción alguna, y así contribuir con nuestros conocimientos, opiniones e ideas a solucionar los problemas que vivimos actualmente.

Uno de los temas que no logro entender es la existencia de pobreza y desigualdad en todos los ámbitos, principalmente en el sector educativo. No es posible que ningún gobierno haya podido erradicar este mal, esto debido a que se establecen políticas quinquenales y no políticas de Estado, con visión de país. Es importante enfocarse en la bandera del país y no en la del colectivo político. Sin embargo, la tarea aún está inconclusa para millones de personas y es necesario hacer un esfuerzo por poner fin al hambre, alcanzar la igualdad de género, mejorar los servicios de salud y lograr que todos los niños asistan a la escuela. En ningún momento mencione la ola de inseguridad. ¿Por qué? A mi juicio, si tienes educación de alta calidad, es poco probable que ocurran delitos, por eso, los gobiernos deben apostar todo a la educación.