¿Por qué cuidar de nuestros huesos?

El 20 de octubre de cada año se celebra en Panamá el día de la Alerta Nacional contra la Osteoporosis y el Día Mundial de la Osteoporosis. Esta es una enfermedad que cada vez afecta a más personas a nivel mundial; es la enfermedad metabólica más común de los huesos y afecta principalmente a las mujeres. Lastimosamente, en octubre, la osteoporosis queda opacada por ser también el mes de la prevención contra el cáncer, por lo que se da más relevancia y mercadeo a la prevención de esta terrible enfermedad.

En nuestro país, en donde las estadísticas y estudios científicos son escasos, no tenemos mucha información acerca de las muertes por osteoporosis que se dan anualmente, que no deben ser pocas. Uno de los mayores problemas de la osteoporosis es que no causa síntomas; le llamamos la enfermedad silenciosa y debuta principalmente con una fractura por fragilidad, que es como se les llama a las fracturas cuando el hueso ha perdido su dureza y se da por un trauma trivial. Al presentarse, ya estamos haciendo un diagnóstico tardío, que trae como consecuencia discapacidad y muerte. Sabemos que el 30% de las personas con fracturas de cadera mueren en el primer año post-fractura y que se mueren más los hombres que las mujeres; dato curioso, pues se piensa que esto se debe a que los hombres con fractura de cadera llegan en peor estado y con más comorbilidades, que las mujeres con esta misma patología.

Una de las principales características de la osteoporosis es que el hueso pierde su densidad mineral y hay cambios en su microarquitectura. Para que tengan una idea más clara de la osteoporosis, es como tener una madera con comején.

Algunos de los signos de alerta, que debemos saber son: pérdida de altura, por lo que debemos medirnos anualmente; dolor en la espalda, que se debe a fracturas vertebrales; una joroba en la espalda, y fracturas por traumas leves.

Si tenemos algunos de estos signos debemos buscar atención médica, para que nos realicen las pruebas necesarias para el diagnóstico, entre las que se encuentran la densitometría ósea y radiografías de columna, además de exámenes de sangre como calcio, fósforo, magnesio y vitamina, entre otros. Una vez hecho el diagnóstico debemos iniciar el tratamiento con los medicamentos adecuados, además de realizar actividad física, tomar sol de manera adecuada y suplementación con calcio y vitamina D.

En Panamá, el sistema de salud subestima esta patología y no estamos viendo el gran impacto que crean las fracturas osteoporóticas en la población, pues no sólo es un problema personal, sino que se convierte en un problema familiar y, al final, un problema de salud pública.

La expectativa de vida en nuestro país ha ido en aumento y actualmente es de 78.4 años, según datos del informe de la OMS hecho en 2018, y nos sitúa como el tercer país de América Latina con mejor expectiva de vida, por ello debemos esperar que las enfermedades degenerativas estén en aumento, como hasta ahora lo han hecho. También existen datos en la Contraloría que para el 2050, la cantidad de adultos mayores tendrá una cifra de medio millón de personas.

Como conclusión, es la osteoporosis una enfermedad en la que tenemos que enfocarnos, para producir cambios en los estilos de vida de nuestra población y crear políticas de estado, que se enfoquen en cambios en los estilos de vida desde la niñez hasta la vejez, y así poder tener huesos fuertes y disminuir la probabilidad de desarrollar esta enfermedad.

La autora es ortopeda