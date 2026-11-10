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Esta semana el mundo sigue luciendo algunos nuevos protagonistas, le ha encendido las luces de despedida a otros que siguen perdiendo protagonismo y reposiciona a otros que ya no tendrán la misma relevancia que hace algunos días atrás.

Inicio por hacer algunos comentarios sobre las recién celebradas elecciones de medio término en los Estados Unidos de América. Hay malos perdedores que, a pesar de que llevan dos años llenándose la boca de epítetos contra cualquiera que no estuviera en la misma línea autoritaria, discriminatoria y sin respeto alguno por las leyes y valores democráticos, ahora siguen con descalificativos que, al final de cuentas, no convencen a nadie, pese a la derrota de sus candidatos y a la forma en que perdieron.

Me llama la atención que ahora el más reciente “descalificativo” sea ser musulmán. De verdad que no sé si, cuando fueron a la escuela, les enseñaron que musulmán no es un gentilicio, sino un término que indica la práctica del islamismo. O sea, hay musulmanes por todo el mundo, al igual que católicos. De hecho, en nuestro país la comunidad musulmana es grande y muy fuerte, y sus miembros son tan panameños como cualquier judío o católico.

Me llama la atención que, cuando el actual alcalde de Nueva York fue electo, esos mismos críticos dijeran que la “capital del mundo” quebraría. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Como él se declaró un socialista democrático, las descalificaciones no se hicieron esperar y lo mismo está sucediendo con quienes se alinean con las prácticas de ese grupo de políticos a los que no les importa nadie más y solo les interesa el beneficio de sus donantes de campaña.

El segundo descalificativo es el de ser “comunista”. Me atrevo a asegurar que quienes utilizan este término confunden el socialismo con el comunismo, que no es lo mismo ni se escribe igual. Le pregunté a la IA cuántos países en el mundo practican el comunismo como su forma de gobernar y me listó cinco: la República Popular de China, la República de Cuba, la República Democrática Popular Laosiana (Laos), la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) y la República Socialista de Vietnam (gobernada por el Partido Comunista de Vietnam). O sea, ningún gobierno regido por los musulmanes es comunista.

¿De verdad alguien en su sano juicio puede pensar que los Estados Unidos de América se convertirán en un Estado comunista porque ahora la mayoría de uno de los órganos del Estado está controlada por el Partido Demócrata? Si vamos a criticar, que sea con fundamento. Y ojo, me estoy refiriendo estrictamente a lo que he visto publicado en medios y redes.

El otro capítulo de lo que desde mi balcón he podido percibir es lo sucedido con un banco en el Paraguay. El presidente y algunos caracteres cercanos a él eran o habían sido parte del referido banco de una manera u otra. En este banco se depositaban los fondos que eventualmente cubrirían las pensiones de miles y miles de paraguayos que desconocían que sus dineros estaban siendo utilizados por personalidades y ricachones a través de préstamos con garantías tan buenas como las del tradicional “fíame hoy y te pago mañana”. Como quienes juegan al Monopolio, usaban plata que no es de ellos para llamarse millonarios. Es una verdadera irresponsabilidad y considero que, al igual que han hecho con otros exmandatarios, todas las personas de bien deben darle la espalda a tan magna sinvergüenzura.

Y, para terminar la semana con una nota positiva, debo resaltar la cantidad de jóvenes que han estado saliendo para recibir, saludar y vitorear al máximo líder de la Iglesia católica, el papa León XIV, en su periplo por Uruguay (quizás el Estado más secular del continente), por Argentina (la tierra que vio nacer a su antecesor y que este último no visitó en todo su pontificado) y, por último, por el bello Perú, la nación que el propio Robert Francis Prevost Martínez escogió como propia.

Esta visita pareciera ir en línea con el propio papado de León XIV, que busca acercarse a la gente, en especial a esos miles de jóvenes que se han estado abocando a unirse al catolicismo en cantidades inéditas en muchos de los países de nuestro continente.

El autor es dirigente cívico y analista político.