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Santiago Peña fue un joven ejecutivo de altos vuelos en el Fondo Monetario Internacional, pulido en los pasillos de la ortodoxia técnica. El presidente Horacio Cartes lo fichó como su ministro de Hacienda. El gran cacique del Partido Colorado, dueño de un holding multimillonario, vio en el tecnócrata al delfín perfecto. Peña asumió el cargo y años después se convirtió en alto ejecutivo del Banco Basa —joya financiera del emporio cartista—. Heredó la silla presidencial en 2023.

Pero el Edén político-tecnocrático tenía fecha de caducidad. La célebre Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) descargó sobre Cartes un castigo de proporciones bíblicas mediante su temida Lista Clinton. Lo acusó de corrupción significativa y demás yerbas aromáticas. De la noche a la mañana, el emporio cartista se quedó sin dólares, con tarjetas internacionales inoperantes y un Banco Basa cercado por el sistema global. Los expresidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela saben de qué se trata este calvario. La diplomacia estadounidense opera como un notario implacable que decide qué banquero o exmandatario puede comprar café en el extranjero y quién queda confinado a su propia provincia.

Durante los primeros años del mandato de Peña, Cartes peregrinó sin éxito intentando que la OFAC flexibilizara el castigo. El delfín, de manera progresiva, fue distanciándose de su mentor y buscó su propio oxígeno.

Se refugió en Ueno Bank —nombre nacido de la más pura aféresis coloquial de la palabra «bueno», aunque de bondad tuviera muy poco—, se hizo socio y redirigió al banco fondos de pensiones y otros jugosos recursos procedentes de la electricidad y de otros emprendimientos del Estado. Para Cartes, la jugada fue una traición inaceptable. Su propio ahijado político intentaba montarle un holding financiero rival a sus espaldas.

Cuando el castillo de naipes financiero de Ueno se desplomó, se desataron las cuatro furias del apocalipsis paraguayo. Primero, la furia de los tres millones de cuentahabientes con los ahorros secuestrados. Segundo, la indignación de los jubilados al descubrir el saqueo de sus fondos previsionales. Tercero, la furia de Horacio Cartes, que movía los hilos de su aplanadora legislativa y los resortes políticos de Honor Colorado. Y cuarto, la furia sorda e intermitente del Tío Sam, a través de la inamovible OFAC.

El final fue una obra de teatro sin piedad. Cartes le soltó la mano a su criatura, bloqueó su dimisión para arrancarle los fueros de senador vitalicio y le entregó la cabeza en bandeja mediante un juicio político exprés. En ambas cámaras fue defenestrado por unanimidad, en un excepcional consenso entre el oficialismo y la oposición. En el sillón presidencial fue instalado Pedro Alliana, vicepresidente, exlíder del Partido Colorado y ficha incondicional del aparato partidario. Peña pasó de ser el heredero del imperio a un paria político sin red.

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

—Augusto Monterroso (1959).

La trágica intemperie de Asunción es solo el espejo adelantado de lo que mañana puede sufrir cualquier plaza financiera de la región. Cambian los nombres, se hunden los bancos y los delfines políticos terminan a la parrilla. Cuando las élites abren los ojos tras la pesadilla, el panorama sigue intacto. Convertida en el más implacable y silencioso dinosaurio literario, la OFAC sigue inamovible.

El autor es periodista y filólogo.