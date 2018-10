Cinco décadas después del golpe militar de Octubre de 1968

Hablar de este acontecimiento es referirnos a dos muertos como protagonistas. El derrocado, Arnulfo Arias Madrid, y el golpista, Omar Torrijos Herrera. Han pasado 50 años de aquella fecha fatídica para el panameñismo y de alegría para los militares y perredianos.

Dicen que “el que a hierro mata, a hierro muere”. Es una frase que explica cómo los actos se nos devuelven. Arnulfo Arias Madrid fue la cabeza visible del movimiento Acción Comunal, que provocó el golpe de Estado del 2 de enero de 1931 contra el presidente Florencio Arosemena. Las precarias condiciones económicas y la debilidad del gobernante fueron razones suficientes para derrocarlo.

Arias fue testigo de lo que para él eran actos injustos de los norteamericanos, en especial cuando se dio el Movimiento Inquilinario de 1925. Su filosofía de “Panamá para los panameños” y la defensa de una soberanía total provocaron en él sentimientos en contra, no del pueblo estadounidense, sino de su gobierno. En la década del 30 y parte de la del 40, muchos expresaron sentimientos de apoyo y simpatía hacia las acciones nacionalistas de Adolfo Hitler. Nunca pensaron que ese hombre se convertiría en uno de los asesinos más famosos de la historia. Es posible que las influencias hitlerianas provocaron que parte de la Constitución del primer gobierno arnulfista hablara de las razas prohibidas.

Tal vez las corrientes alemanas de aquella época motivaron el inserto, en la Constitución de 1941, de la frase “inmigración prohibida”. “ Los seres humanos pertenecientes a la raza negra cuyo idioma originario no sea el castellano; la raza amarilla; los de India; Asia Menor y el norte de África, no se les permitía entrar a Panamá”, tal como está escrito en una parte del artículo 23 de esa Carta Magna. Lo anterior pudiera tener un parecido con el otorgamiento de visas en la actualidad.

Fuentes señalan que el autor del golpe no fue Torrijos. Indican que este llegó en horas de la madrugada del 11 de octubre a la casa de Demetrio Basilio Lakas para despedirse. El estado de Torrijos no era de los mejores. Recuerden que una de las decisiones de Arnulfo Arias fue la de enviar a Torrijos como agregado a El Salvador. “Tú no vas para ningún lado; aquí se van a dar movimientos insospechados”, le dijo Lakas, según las fuentes.

Bolívar Vallarino era el comandante primer jefe de la Guardia Nacional. Este trató de convencer a Arias para que respetara el escalafón militar. Vallarino era consciente de que Arnulfo Arias no se llevaba bien con algunos miembros de la Guardia Nacional. Vallarino le dio largas a la orden y frente a ese acto de desobediencia, Arias Madrid actuó. Envió a varios oficiales al extranjero, entre los que estaban Torrijos y Boris Martínez, y separó a otros. Además, pesaba sobre el presidente el desconocimiento del triunfo legítimo de varios diputados.

El golpe se da cuando el sol se ocultaba. La sombra siempre será la mejor aliada de movimientos de esta naturaleza. Hay lados oscuros de esa acción. Pasados los días, Torrijos iba cobrando notoriedad. Arnulfo Arias se refugia en la zona y comienza la persecución, el encarcelamiento, la tortura, el exilio y el asesinato de muchos ciudadanos que exigían el respeto a la Constitución. “Lo que estamos viviendo ahora, donde la sociedad ha llegado a niveles de metástasis, es producto de lo que iniciaron los militares”, opinan algunos.

Otras personas piensan que gracias a ese proceso revolucionario el país logró consolidar las bases del crecimiento económico.

“Gracias a Torrijos se le da la importancia a la gente del campo; surge una poderosa clase media y la gente de abajo tiene más oportunidades”, recalcan.

Los sinos muestran paradojas que son difíciles de comprender. Torrijos levantó la bandera del nacionalismo y logró recuperar el Canal, con aquella firma del 7 de septiembre de 1977, pero es a la presidenta Mireya Moscoso, viuda de Arias, quien le toca el honor de recibirlo al mediodía del 31 de diciembre de 1999. El hijo del general, Martín Torrijos Espino, promueve la ampliación y es un seguidor de la doctrina de Arnulfo Arias.

Al presidente Juan Carlos Varela le tocó inaugurarla el 26 de junio de 2016. Y para rematar le toca a Juan Carlos Varela decretar feriado el 11 de octubre de 2017, luego de la clasificación al Mundial de fútbol.

La gente deseaba que Torrijos y Arias se midieran en unas elecciones, pero fueron Mireya y Martín quienes protagonizaron el encuentro, resultando ganadora la viuda. ¿Qué lectura tiene usted del golpe?

El autor es periodista