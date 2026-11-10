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En el debate político simple, lo subjetivo siempre se alimenta de la amnesia conveniente y de la miopía cortoplacista.

En una misma semana, un ministro de Estado del gobierno actual elogió el programa Techos de Esperanza y un diputado opositor admitió públicamente que la administración del presidente Juan Carlos Varela fue la única que ejecutó transformaciones reales y positivas en Colón.

Ya lo he dicho anteriormente: “El tiempo hace justicia y siempre favorece a lo razonablemente justo, aunque el pasado haya sido injusto en sus apreciaciones”.

Hoy, por ejemplo, los programas Techos de Esperanza y Los Lagos, en Colón, despiertan el elogio explícito de gremios empresariales, organismos internacionales, expertos globales en planificación urbana y grupos poblacionales vulnerables.

El ITSE recientemente celebró su quinta graduación; el Centro de Convenciones de Amador fue la sede del World of Coffee 2026; el de Azuero, de la Teletón 2026 Solidaria por las Provincias Centrales; el Aeropuerto Internacional de Tocumen anuncia una nueva licitación para reducir la congestión en pistas debido al éxito de su ampliación; y el programa Techos de Esperanza es ponderado por su calidad, porque las unidades habitacionales se mantuvieron en pie en medio del reciente terremoto.

Me llena de satisfacción ver que el ITSE se haya convertido en el ejemplo más emblemático de esta notable transición del escarnio al reconocimiento. Fue concebido desde su origen bajo un modelo de alta exigencia académica e institucional, inspirado en los rigurosos estándares de formación técnica de Singapur; un proyecto que nació con el propósito fundamental de cerrar la brecha histórica entre la oferta académica y las necesidades del mercado laboral.

Otra gran satisfacción es ver que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen se consolida cada vez más como el hub de las Américas, porque no es posible analizar el desarrollo estratégico de Panamá sin otorgarle una mirada prioritaria a su principal activo logístico y de conectividad global. La expansión de la terminal aérea, materializada en la ambiciosa construcción de la Terminal 2, se convirtió desde sus inicios en blanco predilecto de la crítica y de los ataques frontales de la oposición —recuerdo muy bien cuando algunos nos exigían rescindir el contrato de obra—, y hoy el aeropuerto es sinónimo de una infraestructura moderna, eficiente y con capacidad para recibir a millones de pasajeros en tránsito cada año. Esta obra no solo consolidó la posición de Panamá como el centro logístico y de conexiones más importante de América Latina, sino que expandió drásticamente el espacio operativo para aerolíneas internacionales, potenciando el turismo y el comercio exterior.

Otro avance de gran impacto fue el desarrollo de la infraestructura corporativa y de movilidad masiva. Esta validación técnica se ha visibilizado en el Centro de Convenciones de Amador, que fue la sede del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe organizado por la CAF y de muchos otros encuentros comerciales nacionales e internacionales, y ha sido catalogado como uno de los más competitivos de la región.

En esa misma línea, el Centro de Convenciones de Azuero cumplió con la tesis estratégica de descentralizar la inversión pública y dotar a las provincias centrales de un espacio digno para el intercambio comercial y cultural. Tanto es así que las agencias de desarrollo regional coinciden en que este centro no solo ha demostrado una solidez estructural impecable, sino que ha servido como un dinamizador socioeconómico esencial para el interior de la República, validando su utilidad comunitaria en eventos de gran envergadura.

Por otro lado, en el ámbito de la movilidad masiva, los cimientos financieros y las complejas negociaciones internacionales entabladas con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para el financiamiento de la Línea 3 del Metro hacia Panamá Oeste son hoy reconocidos por expertos en urbanismo como la única solución estructural viable para el drama diario del transporte que sufren cientos de miles de panameños. Para los organismos financieros multilaterales, la estructuración técnica de proyectos de movilidad sostenible representa un ejemplo de planificación urbana responsable y con visión de futuro.

Finalmente, es imperativo descender al terreno del desarrollo social y comunitario, allí donde la demagogia suele causar los mayores estragos. El programa de vivienda de interés social Techos de Esperanza, que consistió en la sustitución de viviendas precarias por estructuras formales, fue blanco de incesantes burlas que pronosticaban el colapso inmediato de las casas ante la primera temporada de lluvias —se afirmaba con ligereza que los materiales eran deficientes y que el programa constituía un despilfarro de fondos públicos—. Años después, la realidad habitacional ofrece un panorama incontestable: tras haber resistido múltiples temporadas de tormentas tropicales severas y el más reciente sismo de magnitud 7.5, las estructuras de Techos de Esperanza permanecen firmes e incólumes.

Con este programa, miles de familias panameñas de escasos recursos pasaron de vivir en condiciones de extrema precariedad a contar con un hogar seguro y de calidad. Agencias internacionales enfocadas en el desarrollo social y el hábitat humano han destacado “que el enfoque de dotar de resiliencia estructural a las viviendas de sectores populares es un paso fundamental para la reducción real de los índices de pobreza multidimensional y vulnerabilidad ante desastres naturales”.

La profunda lección que deja esta transición del escarnio mediático doméstico al elogio técnico de los organismos internacionales debe servir como un serio llamado a la reflexión colectiva. Mientras la política local panameña se consume cíclicamente en la inmediatez de la ganancia electoral y la descalificación del adversario, el desarrollo verdadero y sostenible de una nación exige mantener la mirada fija en el horizonte del largo plazo.

La administración del presidente Juan Carlos Varela prefirió asumir el altísimo costo político de las críticas a cambio de estructurar planificaciones técnicas sólidas, transparentes y sostenibles. El veredicto final lo da el tiempo, y el reconocimiento de las agencias multilaterales confirma hoy como acertado lo que el bullicio subjetivo intentó sepultar.

Lo bueno, lo justo, lo nacionalista es que todas las obras y programas mencionados constituyen pilares de desarrollo sobre los cuales se sostienen el progreso de Panamá y la prosperidad de los grupos poblacionales más vulnerables.

El autor fue ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (2014-2018).