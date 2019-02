La desintegración familiar en Panamá

Todos los días vemos en las noticias o leemos en los diarios encabezados de hurtos, violencia, drogadicción y homicidios, los cuales se están transformando en nuestro pan de cada día. Para estos males que aquejan a nuestra sociedad existen varias causas, que van desde el desempleo, hasta la desintegración familiar.

Pero, ¿por qué el tan importante papel de la familia en este asunto? Si bien podría tomarse como cliché y anticuada la frase “la familia es la base de la sociedad”, esta no ha perdido su relevancia y más aún en los tiempos en los cuales nos encontramos. Basándonos en esto, es en el seno familiar y no en la escuela donde al niño se le inculcan los valores y principios necesarios para desarrollarse y conducirse adecuadamente en la vida.

Por ende no es ninguna sorpresa que la desintegración familiar afecta de gran manera el desarrollo de nuestros adolescentes y niños. Esto no significa que en un hogar donde solo exista la presencia de uno de los dos padres los niños no vayan a desarrollarse y a crecer de forma adecuada, si bien es cierto que presentarán carencias, en tanto reciban el amor y atención necesarios, estos podrán desarrollarse de forma segura.

Igual el tener a ambos padres presentes no garantiza que los niños obtengan la atención necesaria para su desarrollo; aunque sigue siendo el ideal que estén ambos padres, dado que cada figura representa un eslabón de apoyo para el niño.

Al no recibir las atenciones necesarias y no solo me refiero a carencias económicas, de lo cual podríamos conversar extensamente, los niños serán más propensos a presentar problemas como inseguridad, dificultad para relacionarse, necesidad de aprobación y conductas violentas. No será consciente de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, buscará modelos externos dada la carencia de una figura autoritaria y como todo ser humano social buscará pertenecer a algún grupo que en su concepto le proporcione de lo que carece.

La delincuencia ya no es solo un fenómeno meramente realizado por adultos, sino que actualmente la participación de adolescentes en estos actos va en aumento. Por ello es tan importante combatirla o prevenirla desde el hogar con valores sólidos (que es lo correcto y que no) para todos los miembros del hogar, amor incondicional, correcciones oportunas (no maltratos), comprensión y, por muy poco que parezca, una charla amiga con nuestros hijos puede ser el arma más efectiva.

La autora es estudiante universitaria