En esta oportunidad deseo dirigirme a los diputados de la Asamblea Nacional en torno a las reformas a la Constitución que están llevando a cabo en estos momentos. El Presidente de la República, obedeciendo el mandato del pueblo panameño, les presentó a ustedes el proyecto de reformas a la Constitución que le propuso el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, el cual hizo un excelente trabajo con ese proyecto. Se trataba de modernizar integralmente los tres Órganos del Estado.

Sin embargo, lo fueron desnaturalizado poco a poco, adicionando propuestas inoportunas e innecesarias, en detrimento del pueblo panameño y de la Constitución, a la que ustedes juraron cumplir, al intentar otorgar subsidios a las universidades privadas, perjudicando a las universidades estatales, queriendo regular los medios de comunicación, pretender quitarle la nacionalidad a los nacidos en Panamá de padres extranjeros, tratar de mantener la reelección indefinida, atribuyéndose facultades de otros órganos del Estado que no les corresponden, entre otras reformas que en nada benefician al pueblo panameño, que es el verdadero poder constituyente. Si bien ya retiraron algunas modificaciones, introdujeron otras peores, que les darían mayor poder político.

Veo con preocupación estas propuestas, porque han sido concebidas de forma irresponsable y completamente alejadas del propósito de modernizar y fortalecer la institucionalidad, solo con el fin de cumplir sus intereses personales. Pareciera que se han olvidado de las propuestas presentadas por panameños en las consultas ciudadanas. Ojalá me equivoque, pero con estas actuaciones están dando a entender que están buscando deliberadamente que este proyecto sea rechazado por el pueblo en el referéndum para mantener el statu quo. Recuerden que no están discutiendo cualquier ley, sino las reformas a la Constitución, por lo que deben ser más serios a la hora de discutirlas.

Otra cosa que he podido notar es que ustedes han manifestado abiertamente no saber el contenido de las propuestas que presentaron, y aun así, votaron por ellas. Han hecho lo mismo antes con leyes, y lo volvieron a hacer con la Constitución. Esto es muy grave y no puede volver a pasar.

Además, ustedes han actuado con tal nivel de secretismo que hasta han cerrado las puertas de la Asamblea Nacional cada vez que hay una protesta en contra de estas reformas y reprimiendo a los ciudadanos que se manifiestan en su contra. Con estas actuaciones impresentables, están demostrando su incapacidad de poder lidiar con el alto cargo que ejercen y el proyecto de reformas que tienen por delante.

El clamor ciudadano les exige una mayor transparencia y responsabilidad al discutir estas reformas. Por eso les hago un llamado de atención para que retiren esas propuestas nefastas que introdujeron al proyecto, e introduzcan las propuestas de los ciudadanos. Todavía tienen tiempo para rectificar estas actitudes y demostrar seriedad en ese sentido. Los ciudadanos, quienes al final pagan sus salarios, les están prestando atención y no les tolerarán más excesos.

El autor es licenciado en mercadeo y comercio internacional