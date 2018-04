La economía en el mundo gira de manera constante sobre un mismo eje de fenómenos caracterizados principalmente por modos distintos de producciones, cada vez más complejos en su propia naturaleza.

Dado esto, ¿qué es ser economista? Es una de las profesiones que atiende el devenir histórico y económico del planeta, y cuya responsabilidad primaria es garantizar la adecuada distribución de las riquezas en atención a las necesidades de bienes y servicios de los pobladores.

Un economista es un profesional de las ciencias sociales, amplio conocedor de los comportamientos humanos en el marco de la sociedad civilizada. Es un científico social que busca satisfacer las necesidades humanas con recursos que le son escasos.El economista es el líder de la organización, de la familia; es un intelectual cuya base está en la observación de los comportamientos para tomar o recomendar una decisión.

El economista dirige, resuelve y previene problemas financieros para garantizar que la economía de las empresas se desenvuelva de manera óptima, para lo cual hace uso de su amplio conocimiento en materia económica.

El economista está en la capacidad de comprender las implicaciones y efectos de los eventos naturales y sociales en las actividades económicas de las empresas. En tal sentido, muchos economistas se desempeñan en el rol de asesores financieros, ya que tienen un manejo amplio de los aspectos complejos que se desarrollan y afectan a la economía mundial. Estos individuos están calificados para suministrar recomendaciones a sus empleadores en materias tales como el intercambio comercial, inversiones y planificación estratégica.

El economista es un profesional integral, que bien se desempeña tanto en el sector privado como en el sector público de la economía.

El economista no puede ser tan solo un analista, presuntamente aséptico de la realidad ni proveer los medios para que se tomen decisiones eficientes en todos los ámbitos. Los economistas debemos aportar soluciones para corregir todas las situaciones de desempleo, de pobreza, de privaciones. A ello debemos dedicar nuestros esfuerzos de estudio e investigación, nuestras propuestas de medidas.

Es el teórico de las exigencias de la responsabilidad social para todos los agentes económicos para convertirlas en exigencias eficaces y generalizadas. Hoy los economistas nos encaminamos a construir una nueva forma de hacer economía al servicio de todos. No es tarea fácil.

La actual ortodoxia y los intereses dominantes son difícilmente reconvertibles. Pero el economista traicionaría su papel social si no trabaja por una sociedad nueva en la que las necesidades mínimas se garanticen para todos y cada uno de los seres humanos.

Aspiramos a una ciencia fusionada entre la economía y las finanzas, puesto que ambas son parte del mismo cordón umbilical. No se puede concebir una nación que no enseñe economía, porque estaría condenada a la subutilización de sus recursos, a la no distribución correcta de los mismos y por consiguiente a la no satisfacción de las necesidades de su pueblo.

El autor es economista y profesor