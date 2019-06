La educación física en la UP

La Escuela de Educación Física fue fundada en la ciudad de Panamá en 1947. Su principal intención es fomentar, reforzar, actualizar y difundir la cultura física a nivel nacional, a través de sus programas de licenciaturas, diplomados, cursos, maestrías y demás actividades que la convierten en la principal formación profesional de maestros, profesores, recreacionistas, entrenadores personales, técnicos deportivos, entre otros, que contribuyen con la formación de un buen deportista profesionalmente capacitado en la ciudad de Panamá.

Es cierto que la educación física es tan importante para un estudiante como lo son las ciencias naturales o las matemáticas, pero hoy día en Panamá no se le está prestando la atención suficiente. En los colegios los estudiantes ya no tienen una buena estructura para poder recibir una enseñanza completa. En la educación superior, al pasar de los años, a los jóvenes ya no les interesa ser educadores físicos, los que lo realizan son personas que de verdad les motiva y lo hacen por vocación.

Algunos beneficios que nos brinda la Escuela de Educación Física de la Universidad de Panamá son:

• El joven podrá expresar su creatividad y espontaneidad, valorándose a sí mismo y a los demás.

• Obtendrá bases sólidas que le permitirán la integración y socialización que garanticen continuidad y especialización deportiva en su vida futura.

• Mejorará sus condiciones físicas.

• Ayuda a reducir el estrés y liberar la tensión de las clases teóricas.

• Favorece la integración de hábitos, destrezas y habilidades.

Este año 2019, nos propusimos nuevos retos que serán asumidos por el cuerpo de docentes que imparten clases a los futuros profesionales de la actividad física en Panamá. Entre la reestructuración de los nuevos planes de estudio, la remodelación de algunas áreas y la integración entre docentes, todo por ahora promete ser un año en que la cultura física cobrará su imperante lugar en la sociedad panameña.

El autor es estudiante de maestría de la UIP.