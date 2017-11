El ejemplo de un gran patriota

Hoy, 14 de noviembre, por medio de la Ley 17 del 21 de abril de 2010 se celebra el Día del patriota, en honor al Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia (q.e.p.d.). Todos los años tengo como costumbre escribir para esta fecha un artículo para reflexionar y aprender sobre el legado que nos ha dejado mi tío abuelo. Desde la trinchera de sus convicciones luchó por una conciencia de dignidad nacional, rechazó la injerencia militar en la vida política, enemigo acérrimo de la corrupción y promotor de la justicia social; luchó por la educación integral nutrida en valores como fuente de cultura para el desarrollo de una sociedad intelectual.

Puedo decir con propiedad que hoy en día faltan líderes sinceros como él. En su oratoria nos comunicaba la manera de actuar y hacía docencia a través de sus discursos y escritos. Las masas populares y el pueblo decente añoran su mensaje de esperanza y positivismo. La juventud debe seguir su legado de honradez y honestidad para beneficio del futuro venidero de nuestro país.

Necesitamos más educación cívica en nuestros colegios, el Día del patriota se debe conmemorar en los planteles educativos de nuestro país, haciendo rememoración de todos los panameños ilustres que han dejado una herencia digna de valores cívicos y de contribución a la institucionalidad panameña. Debemos fortalecer nuestra identidad como panameños y esto debe emerger desde la semilla que son los niños, no podemos dejarlos huérfanos de la historia nacional por indiferencia.

En estos 114 años de vida republicana hagamos la promesa de hacernos más fuertes socialmente, respetando nuestra dignidad como panameños y fortaleciendo la formación de nuestros ciudadanos. Todos debemos contribuir aportando nuestros conocimientos para beneficio del país. No permitamos que nuestro tricolor lo sigan flagelando esas personas que con su conducta inmoral desprestigian la grandeza de nuestra patria.

Mi tío Carlos Iván mencionó en su momento que: “Una juventud dedicada al cultivo de su jardín interior, estimulada con los mandamientos éticos y los de la buena humanidad, es garantía permanente de la supervivencia de las virtudes humanas. Una juventud que logre beber en estas fuentes espirituales no doblegará su cerviz ni ante el déspota ni ante el repartidor eventual de canonjías. Es inherente a la belleza cívica ser hombre para ‘servir a su país’ y no servirse de él o ‘para no amilanarse en las adversidades’ y ‘para no envanecerse’ ante la fastuosidad del poder”.

Debemos recordar que nuestra patria depende de nuestro comportamiento como individuos. Salgamos al día a día con la convicción de hacer patria con valores cívicos y morales para ser ciudadanos de bien. A todos mis compatriotas:

¡Feliz Día del patriota!

El autor es abogado.