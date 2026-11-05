Exclusivo

Cada año los panameños conmemoramos el 3 de noviembre de 1903 como una de las fechas más importantes del calendario de nuestra historia patria. Sin embargo, todavía hay quienes describen aquel hecho como una mera separación, lo que, a todas luces, merece revisarse a la luz de la ciencia política y del derecho internacional.

Tradicionalmente se habla de la “separación de Colombia”, expresión que alude al rompimiento del vínculo político con ese país. No obstante, esa fórmula resulta insuficiente para explicar lo que realmente ocurrió. El 3 de noviembre de 1903, Panamá no solo se separó de Colombia; Panamá se independizó y nació como Estado soberano.

La diferencia entre separación e independencia no es una cuestión de terminología, sino de significado jurídico e histórico. La separación describe el acto mediante el cual un territorio deja de formar parte de un Estado previamente existente. Se refiere al proceso de ruptura. La independencia, en cambio, es la condición jurídica que surge de esa ruptura y supone la existencia de un poder soberano capaz de gobernarse a sí mismo, ejercer jurisdicción sobre un territorio y actuar de manera autónoma frente a los demás Estados.

En el caso Isla de Palmas (1928), el jurista suizo Max Huber definió la independencia como “el derecho de ejercer las funciones de un Estado con exclusión de cualquier otro Estado”. El internacionalista australiano James Crawford sostenía que un Estado existe cuando reúne los elementos necesarios para actuar como sujeto del derecho internacional. Bajo estas definiciones, la independencia no consiste simplemente en abandonar una estructura política anterior, sino en constituir una nueva entidad soberana.

Resulta, por tanto, un error conceptual e histórico seguir afirmando que el 3 de noviembre de 1903 fue únicamente una separación y no una independencia. Es conceptual porque confunde el medio con el resultado: la separación fue el acto que rompió el vínculo con Colombia, mientras que la independencia fue la consecuencia jurídica y política de esa decisión. Es histórico porque omite el hecho fundamental de que, desde ese momento, Panamá dejó de ser un departamento colombiano y pasó a convertirse en un Estado soberano reconocido por la comunidad internacional. La separación explica el proceso; la independencia explica el nacimiento del Estado.

La teoría clásica del Estado ofrece elementos adicionales para comprender esta realidad. El jurista alemán Georg Jellinek definió el Estado como una comunidad humana asentada en un territorio y dotada de un poder soberano. El jurista y politólogo alemán Hermann Heller destacó su carácter de organización política permanente, mientras que el sociólogo alemán Max Weber subrayó su autoridad para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza dentro de un territorio determinado. En la doctrina panameña, el constitucionalista César Quintero afirmó que el Estado es una sociedad humana jurídicamente independiente de cualquier otra, establecida de manera permanente en un territorio y organizada bajo un gobierno propio.

A la luz de estos criterios, Panamá reunía los elementos necesarios para ser reconocida como un Estado. Existía una población con identidad histórica propia, forjada durante siglos de experiencia compartida en el istmo. También existía un territorio definido, correspondiente al antiguo Departamento de Panamá, que sirvió de base material al nuevo Estado.

El elemento central fue la independencia. Desde el 3 de noviembre de 1903, las autoridades colombianas dejaron de ejercer control efectivo sobre el istmo. La Junta Provisional de Gobierno asumió las funciones públicas, garantizó el orden interno y comenzó a dirigir las relaciones exteriores del nuevo país. La soberanía dejó de residir en Bogotá y pasó a ejercerse desde Panamá. Ese ejercicio autónomo del poder constituye precisamente la esencia de la independencia.

Junto a ello surgió un gobierno efectivo. La Junta Provisional organizó la administración pública, mantuvo la estabilidad política y convocó una Convención Nacional Constituyente que aprobó la Constitución de 1904. Con ello quedó institucionalizada la nueva República y consolidado el marco jurídico del Estado panameño.

A estos elementos se añadió el reconocimiento internacional. Estados Unidos reconoció a Panamá de facto entre el 6 y el 7 de noviembre de 1903, y de jure el 13 de noviembre; Francia lo hizo el 14 de noviembre. Posteriormente, otros Estados siguieron el mismo camino, entre ellos China, Austria-Hungría, Alemania, Dinamarca, Rusia, Suecia, Noruega, Nicaragua, Perú, Cuba, Gran Bretaña, Italia, Japón, Costa Rica y Suiza. Este reconocimiento no creó el Estado panameño, pero confirmó ante la comunidad internacional una realidad que ya existía desde el momento en que Panamá ejerció de manera efectiva su soberanía.

Es cierto que la independencia panameña se desarrolló en un contexto geopolítico marcado por el interés estadounidense en la construcción de un canal interoceánico. Sin embargo, las circunstancias internacionales que rodearon el proceso no alteran su resultado jurídico. A lo largo de la historia, numerosos Estados han surgido con apoyo externo o dentro de complejas disputas internacionales sin que ello afecte su condición soberana.

La evidencia histórica, política y jurídica conduce a una conclusión que ya no debería admitir equívocos: el 3 de noviembre de 1903 fue la independencia de Panamá. La separación de Colombia fue el hecho que hizo posible esa transformación, pero no agota su significado. Seguir presentando aquel acontecimiento únicamente como una separación es mantener una visión parcial de nuestra historia y perpetuar una confusión conceptual que oscurece lo verdaderamente trascendental: el nacimiento del Estado panameño. Ha llegado el momento de superar una formulación heredada por la costumbre y reconocer con precisión histórica que ese día no solo se rompió un vínculo político; surgió una República soberana llamada Panamá.

La autora es abogada y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Panamá.