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En Panamá, hablar de arroz nos recuerda producción agrícola, productores, consumidores, estabilidad social, familia, campiña panameña, ciencia, comercio, alimentación y tradición culinaria, por lo arraigado de este grano a nuestra sociedad y nacionalidad.

Podríamos mencionar del arroz en Panamá muchísimas cifras de producción, comercialización y consumo disponibles públicamente a través de los canales que disponen de datos debidamente verificados, como las cifras actualizadas sobre la comercialización del rubro que ofrece el Instituto de Mercadeo Agropecuario y el cierre agrícola del cultivo de arroz que publica cada año la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Detrás de la producción de arroz en Panamá existe una estructura que incluye productores, colaboradores agrícolas, empresas comercializadoras de insumos agrícolas, molinos, transportistas, mercados, seguros, financiamiento, cosecha, almacenamiento e investigación agrícola, entre otros elementos que conforman toda la logística que conlleva la producción nacional del arroz.

El nombre científico de este importante cultivo es Oryza sativa L., y la familia de plantas a la que pertenece se llama Poaceae (también conocida como Gramineae), familia que comparte con otras plantas importantes para la alimentación humana y de animales de cría, como el maíz, el sorgo y el trigo.

Detrás del arroz hay una historia que se desarrolla junto con el nacimiento de nuestra civilización, con reportes de hace más de 10,000 años, cuando se cultivó arroz por primera vez en Asia, lo que coincide con los inicios de la agricultura como hoy la conocemos. La llegada del arroz a Panamá se dio junto con la llegada de los españoles, a finales del siglo XVI, pero su popularización como grano nacional se dio entre los siglos XIX y XX, con acontecimientos históricos relacionados con la construcción del ferrocarril y del Canal de Panamá, y se consolidó finalmente gracias a la influencia de las poblaciones afroantillanas y asiáticas que se establecieron en Panamá, las cuales contribuyeron a enriquecer la diversidad cultural y el patrimonio culinario de nuestro país.

Sin duda alguna, el arroz es el grano nacional, tanto así que su consumo per cápita se estima en un promedio de 154.32 libras por persona al año, cifra que coloca a Panamá como el país de mayor consumo per cápita de arroz en Centroamérica y uno de los de mayor consumo en América.

El arroz contribuye a la nutrición de la población panameña aportando carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Cabe destacar que, entre tantos sucesos ocurridos en nuestro país en la última década asociados a aspectos naturales, sociales y de salud pública, como la pandemia de covid-19 y el terremoto del pasado 9 de octubre, el arroz sigue siendo uno de los pilares fundamentales de nuestra alimentación.

El arroz se consume en Panamá de diversas formas: cocinado solo o acompañado con carne, ensalada, menestra, guandú, pollo, coco, leche o en guacho, entre otras formas de prepararlo según las preferencias y la disponibilidad de las personas.

Este cultivo enfrenta hoy retos como incrementar su productividad por hectárea, reducir los costos de producción y permitir que los productores puedan vivir dignamente de la actividad, así como encontrar soluciones prácticas a problemas bióticos y abióticos, como el fenómeno de El Niño y la lucha constante contra plagas y enfermedades que puedan amenazar la producción. Todo ello ha llevado a que diversas instituciones nacionales e internacionales fijen su mirada en incrementar la productividad y mejorar la calidad nutricional del arroz en Panamá, como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de sus diversas direcciones; el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, que trabajan constantemente en el desarrollo de técnicas de producción, mejoramiento genético y selección de variedades de arroz adaptadas a las condiciones agroclimáticas de Panamá.

Los retos para producir suficiente arroz en Panamá y cumplir con la seguridad alimentaria de la población son muchos, pero lo que sí es cierto es que, mientras haya motivación, esperanza y oportunidades para los productores y profesionales asociados al rubro, se seguirá trabajando cada día para que todos los ciudadanos tengan acceso a nuestro grano nacional, en aras de nuestra seguridad e independencia alimentaria.

El autor es profesor especial de la Universidad de Panamá en el Centro Regional Universitario de Los Santos.