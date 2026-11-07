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La pérdida de la mayoría parlamentaria republicana tras las elecciones de mitad de mandato del pasado 3 de noviembre modifica el equilibrio de poder en Washington. Al quedar ambas cámaras del Congreso —la de Representantes y el Senado— bajo el control del Partido Demócrata, la administración de Donald Trump enfrenta un contrapeso institucional que limitará su capacidad para impulsar la agenda legislativa doméstica de orientación conservadora. Ante esta parálisis política interna, el Poder Ejecutivo concentrará sus esfuerzos en la política exterior y la seguridad nacional, ámbitos donde la Constitución le otorga amplias facultades discrecionales. Esta reorientación estratégica de la Casa Blanca acelerará una reconfiguración geopolítica con efectos directos sobre Panamá.

La gestión de las relaciones internacionales ofrece a la administración Trump un espacio de maniobra autónomo. La diplomacia estadounidense acentuará su carácter transaccional, pragmático y unilateral. En el plano transatlántico, Washington redoblará las presiones arancelarias sobre sus socios de la OTAN y buscará una resolución forzada al conflicto en Ucrania, con el fin de trasladar los costos de la asistencia militar y la reconstrucción a la Unión Europea.

La volatilidad en Medio Oriente se consolida como una prioridad urgente para la seguridad nacional estadounidense. El conflicto latente entre Israel e Irán, sumado a las amenazas directas contra líneas de comunicación marítima como el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, obliga a Washington a desplegar una robusta estrategia de disuasión militar. Si bien este escenario absorbe recursos navales y de inteligencia, también altera los flujos energéticos mundiales e incrementa el valor de rutas de navegación alternativas y predecibles, un factor que sitúa al Canal de Panamá en el centro de las soluciones logísticas globales.

En la cuenca del Indo-Pacífico, la competencia entre Washington y Pekín se intensificará en sectores de alta tecnología, con especial énfasis en el control de las cadenas de suministro de semiconductores, el desarrollo de la inteligencia artificial y la administración de infraestructuras portuarias. Las tensiones en el estrecho de Taiwán y el mar de la China Meridional, sumadas al alineamiento estratégico-militar entre Pyongyang y Moscú, generan un nexo de seguridad indisociable entre los teatros operativos de Europa y Asia-Pacífico.

En el ámbito regional, las directrices de seguridad de Estados Unidos retornan a un enfoque de priorización defensiva sobre el hemisferio occidental, bajo una interpretación contemporánea de la Doctrina Monroe. La Casa Blanca concibe esta región como su perímetro de seguridad inmediato, donde busca neutralizar la influencia de China y Rusia. Para implementarlo, impulsa iniciativas como el “Escudo de las Américas”, promueve la reactivación operativa del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y redefine la lucha contra las redes transnacionales del narcotráfico bajo la categoría de “narcoterrorismo”. Esta política de militarización enfrentará una fiscalización rigurosa por parte del nuevo Congreso demócrata, el cual demandará estándares de transparencia, rendición de cuentas y respeto a la gobernabilidad democrática del continente.

Esta estrategia de contención hemisférica intensificará el aislamiento diplomático y económico de los regímenes de Cuba y Nicaragua por sus alianzas con Pekín y Moscú, en tanto que Venezuela es objeto de un controvertido experimento de ingeniería política (Plan Rubio) cuyos resultados finales están por verse. La posición geográfica de Panamá adquiere una relevancia renovada dentro de la planificación del Comando Sur de los Estados Unidos.

Quienes siguen de cerca la situación en América Latina también deben mantenerse alerta ante cuestiones que aparentemente han quedado en segundo plano. Por ejemplo, el Canal de Panamá podría volver a la agenda de Trump, aunque haya desaparecido de los titulares. Con Trump, un tema puede volver rápidamente al centro de la relación sin previo aviso.

El Canal de Panamá mantiene su vigencia como un activo logístico, comercial y militar insustituible. Washington ejercerá un monitoreo estricto sobre el cumplimiento del Tratado de Neutralidad Permanente de 1977 y sobre los regímenes de concesiones portuarias en ambos litorales. La diplomacia estadounidense mantendrá una oposición firme a la integración de tecnologías procedentes de empresas de la República Popular China en las redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos críticos y tendidos de fibra óptica asociados a la vía interoceánica.

Más allá de las presiones geopolíticas, la sostenibilidad operativa de la vía acuática exige resolver el abastecimiento hídrico mediante proyectos de infraestructura de gran envergadura, entre los que destaca el diseño del embalse en la cuenca del río Indio. El financiamiento, la licitación y la adjudicación de esta obra trascienden los aspectos técnicos; Washington evaluará el origen de los capitales bajo la óptica de la competencia entre grandes potencias. Corresponde a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) salvaguardar la autonomía institucional y técnica que constitucionalmente le está conferida, garantizando la seguridad hídrica del istmo sin permitir que la toma de decisiones estratégicas quede supeditada a disputas externas.

En la frontera sur, la crisis humanitaria y de seguridad en el Darién converge directamente con los intereses defensivos de la Casa Blanca. Bajo el nuevo diseño político de Washington, se incrementará el apoyo tecnológico, financiero y de inteligencia hacia los estamentos de seguridad panameños. El propósito es la desarticulación de las estructuras dedicadas al tráfico de migrantes y el fortalecimiento de las repatriaciones controladas. Para los intereses de Estados Unidos, el Darién opera formalmente como una frontera avanzada de contención migratoria.

La ola demócrata otorga al Congreso un mandato renovado para limitar los excesos presidenciales y ofrecer una visión alternativa para las Américas. Los gobiernos y las empresas deben dialogar con el Congreso de manera temprana y sustancial, al tiempo que se preparan para un presidente estadounidense decidido a afianzar su poder en el extranjero a medida que sus opciones se reducen en el ámbito nacional.

Desde el Darién hasta la gobernanza del Canal, Panamá debe desplegar una diplomacia de Estado caracterizada por la firmeza jurídica y la claridad estratégica. Para capitalizar las oportunidades de relocalización de cadenas de valor globales (nearshoring), la República de Panamá debe blindar su seguridad jurídica, dotar de transparencia a su institucionalidad y consolidar una gobernanza predecible. En este ciclo político inaugurado por la reconfiguración del Capitolio, la prioridad nacional es la preservación de la neutralidad efectiva y la excelencia operativa de nuestra vía interoceánica. Ambas constituyen la garantía fundamental para salvaguardar la soberanía del Estado y sostener el desarrollo económico de la nación.

El autor es analista de relaciones internacionales y asuntos de seguridad multidimensional.