OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La energía solar no está en crisis, está entrando en una etapa decisiva.

Durante años, la energía solar fue presentada como una respuesta rápida, económica y estratégica a los desafíos energéticos del mundo. Esa visión sigue siendo válida, pero la expansión del sector ha revelado una realidad que no podemos ignorar: producir e instalar paneles no es suficiente. El verdadero reto es contar con redes eléctricas capaces de integrar, administrar y aprovechar esa generación.

En 2025, las energías renovables superaron por primera vez al carbón como principal fuente mundial de electricidad: representaron el 34% de la generación, frente al 33% del carbón. Dentro de ese crecimiento, la energía solar ocupó un lugar central. Su generación aumentó un 30%, de 2,143 a 2,778 teravatios hora, y explicó una cuarta parte del incremento mundial del suministro eléctrico.

Estos datos confirman su competitividad. Desde 2010, los costos de la energía solar han disminuido más del 90%. En India, incluso la instalación de paneles acompañados de pequeñas baterías puede resultar más económica que producir electricidad con carbón.

Pero la importancia de la energía solar no es únicamente económica o ambiental. En un escenario marcado por las crisis vinculadas con Rusia, Ucrania, Irán y el estrecho de Ormuz, producir energía dentro del propio territorio también representa una ventaja de seguridad energética. Cada fuente renovable puede reducir la exposición a interrupciones de gasoductos, bloqueos marítimos o decisiones geopolíticas.

El problema es que el crecimiento de la generación solar ha sido más rápido que la modernización de las redes. La energía solar produce grandes excedentes al mediodía y no genera durante la noche. Si la infraestructura eléctrica no puede manejar esa variabilidad, una parte de la energía termina desperdiciándose.

China ofrece una lección importante. El país controla más del 80% de la fabricación mundial de paneles y produjo el 42% de la generación solar global en 2025. Sin embargo, la expansión industrial llegó a tal punto que su capacidad anual de fabricación alcanzó los 1,100 gigavatios, casi el doble de lo que el mundo instaló durante ese año.

El resultado ha sido una combinación de sobreproducción, pérdidas empresariales y congestión de las redes. Durante enero y febrero, China desperdició el 9% de su generación solar, frente al 6% del año anterior. Las nuevas instalaciones solares del país podrían caer entre un 24% y un 43% respecto de 2025.

Europa enfrenta una dificultad diferente, pero relacionada. Más de 1,000 gigavatios de proyectos renovables esperan conectarse a la red. En España, de los 40 gigavatios solicitados, solo 4.5 fueron aprobados. El mensaje es claro: no basta con promover proyectos de generación. También es necesario invertir en transmisión, distribución, almacenamiento, automatización y gestión de la demanda.

Esta experiencia debería analizarse con atención en Panamá. La discusión energética no puede reducirse a escoger entre combustibles fósiles y paneles solares. La pregunta fundamental es cómo garantizar electricidad confiable, a un costo razonable y con menor dependencia de factores externos.

La energía solar puede formar parte importante de la respuesta, pero no debe considerarse una solución aislada. Requiere planificación, estudios de conexión, regulación adecuada y redes preparadas para recibirla. También exige complementar la generación variable con fuentes gestionables y con tecnologías de almacenamiento.

Las baterías serán decisivas en esta transición. En 2025 se instalaron mundialmente 108 gigavatios de nueva capacidad de almacenamiento, un 40% más que el año anterior. Su función es sencilla, pero fundamental: conservar el excedente producido durante el día y utilizarlo cuando la demanda continúa después de la puesta del sol.

El actual frenazo solar, por tanto, no significa que esta tecnología haya fracasado. Significa que la primera etapa —fabricar e instalar paneles— avanzó más rápido que la infraestructura necesaria para integrarlos. El próximo ciclo deberá concentrarse en sistemas eléctricos más flexibles, capaces de combinar energía solar con almacenamiento, generación hidroeléctrica, geotérmica, eólica marina y otras fuentes gestionables.

Para Panamá, la conclusión debe ser prudente, pero firme: no conviene abandonar la energía solar ni presentarla como una solución mágica. La transición energética exige invertir simultáneamente en generación, redes, almacenamiento, confiabilidad y seguridad energética.

El sol seguirá estando disponible. La pregunta es si tendremos la visión técnica y la infraestructura necesaria para convertirlo en electricidad confiable para los panameños.

El autor es profesor universitario de la UTP; ingeniero electromecánico.