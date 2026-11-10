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Don Mariano Torrente, en el prólogo de su Historia de la revolución hispano-americana, propuso una especie de bitácora metodológica para quienes ejercen la importante tarea de historiar los acontecimientos que se producen en el plano de las sociedades.

El maestro Torrente decía: “La historia de las revoluciones, según la opinión de algunos sabios, no debiera escribirse tan distante de ellas que se haya perdido su memoria, ni tan cerca que falte al escritor la necesaria libertad. Bien impregnados los chinos de estos principios que siguen la regla desde tiempo inmemorial de no publicar las crónicas de sus emperadores mientras dura su dinastía; al igual que los antiguos egipcios, deseosos de evitar iguales escollos, no se pronunciaba el juicio de su persona hasta después de haber fallecido”.

El dilema que se plantea sobre el tiempo para historiar no tiene una respuesta evidente ni definitiva; sin embargo, cualquiera que sea, no exime al historiador del sagrado deber de ponderar en su justa dimensión las circunstancias que determinaron aquellos acontecimientos. Esta mirada perimétrica genera una mayor confianza y credibilidad sobre la autenticidad y originalidad de las fuentes que constituyen la materia prima del quehacer historiográfico.

Cualquier gesto licencioso que limite la rigurosidad metodológica propia de esta disciplina seguramente dará al traste con la correcta interpretación de los hechos, los personajes y el contexto en el que se generó la narrativa histórica.

En nuestra rica historiografía existen múltiples experiencias que muestran la manera en que el velo subjetivo del historiador sobrepasó los límites permitidos por su ciencia y, como consecuencia, convirtió un determinado hecho histórico en una burda defensa de los intereses mezquinos de la élite coyuntural.

Ni siquiera el Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, del 10 de noviembre de 1821, escapó a esta impronta, pues, años después, un sector de la oligarquía del istmo, representado por Mariano Arosemena en sus Apuntamientos históricos, dio a conocer los hechos relacionados con el Grito de La Villa.

Arosemena planteó su visión y el significado de dicha gesta en los siguientes términos: “En La Villa de Los Santos aparece un movimiento revolucionario, aunque de una manera irregular y deficiente, pues sus habitantes no declararon el gobierno que se daban, ni cosa alguna sobre los negocios de la política; novicios se contentaron con llamarse: Independientes”.

Esta posición, que evidencia y trasluce una mirada eminentemente semántica y formalista de los hechos, expresa la sorpresa de quienes subestimaron la fuerza y el ímpetu que caracterizó al movimiento de los santeños, quienes se adelantaron al reclamo de su libertad ante el inmovilismo centralista de los capitalinos.

No pretendo establecer una especie de revisionismo histórico, pues de ello ya se ocupó don Ernesto J. Nicolau, miembro de número de la Academia Panameña de la Historia, quien en su monografía El Grito de la Villa del 10 de noviembre de 1821 criticó la que llamaría una «incompleta, injusta y muy apasionada» interpretación que sobre la gesta del Grito dispuso el prócer Mariano Arosemena.

La ostensible defensa de don Ernesto J. Nicolau respecto a la profundidad política y el significado del Grito santeño le permitió un espacio académico para sustentar las razones por las que Mariano Arosemena se había equivocado al ponderar tan estrictamente el movimiento independentista.

Al respecto, Nicolau identificó en Arosemena una interpretación “incompleta”, pues el movimiento revolucionario de la Villa de Los Santos era acreedor de un estudio más completo en el campo filosófico que el que hasta entonces se tenía sobre los movimientos independentistas de los pueblos. Para Nicolau, la postura de Arosemena era igualmente “injusta”, ya que aquel movimiento revolucionario no podía ser menguado en su alto valor histórico por medio de cuatro frases simples referentes al hecho de no haberse consignado por escrito la clase de gobierno que se daban sus habitantes; y esto era muy injusto, por cuanto el mismo Mariano sabía (y así se le hizo saber al pueblo) que el deseo general era la libertad e independencia como Estado libre de ajena sujeción. Y, finalmente, señaló el carácter “apasionado” que adoptó Mariano Arosemena en defensa de los intereses de la oligarquía centralista del istmo. Los políticos capitalinos no querían ni Estado federado ni Estado con independencia absoluta, sino la atrayente perspectiva de actuar en un escenario político más grande que el istmo de Panamá, y eso solo se adquiría con la entrega incondicional que se estableció a partir del artículo II del Acta de Independencia del 28 de noviembre de 1821.

Esta reivindicación histórica, que los santeños de cualquier estirpe y generación le profesamos a don Ernesto J. Nicolau, solo podrá compensarse con nuestra perenne gratitud y el reconocimiento infinito de quien, por su valentía, rigurosidad intelectual y compromiso ético, optó por escribir la historia bajo el amparo de la más preclara objetividad.

Ya resuenan las campanadas que anuncian una nueva jornada para conmemorar el Grito de Independencia de la Villa de Los Santos del 10 de noviembre de 1821, y valga la ocasión para reiterar nuestra eterna admiración por aquellos próceres que enfrentaron la adversidad con el único objetivo de defender el valor supremo de la libertad.

Que nadie se sienta excluido, ya que es una conmemoración de todos. Es mejor que abunde el ánimo libertario para derrochar patria, y luego de 205 años de aquel acontecimiento sublime, debemos confirmar ante la memoria de don Segundo de Villarreal y de todos los hombres y mujeres que empeñaron sus vidas por la libertad que Panamá es una nación de hombres libres, nobles y trabajadores.

El autor es abogado.