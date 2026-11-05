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Los sismos nos recuerdan lo vulnerables que somos ante los fenómenos naturales y la importancia de estar preparados. En Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, las consecuencias de estos eventos no deben medirse únicamente por los daños en viviendas e infraestructuras, sino también por la incertidumbre de las familias, las pérdidas económicas y las dificultades que enfrentan las comunidades para recuperar su tranquilidad. La respuesta del país no puede terminar cuando disminuya la emergencia. Es necesario mirar hacia adelante y construir un plan que permita recuperarnos con mayor preparación y resiliencia.

Panamá necesita pasar de la atención inmediata a una estrategia integral de recuperación. Esto exige una coordinación efectiva entre el Gobierno nacional, los municipios, las juntas comunales, las universidades, el sector privado y las organizaciones sociales. No se trata solamente de reparar lo afectado, sino de identificar las necesidades de cada territorio, establecer prioridades y garantizar que los recursos lleguen oportunamente a quienes más los necesitan.

El primer paso debe ser realizar una evaluación técnica de los daños y de las necesidades de la población. Las autoridades competentes deben consolidar información sobre viviendas, escuelas, centros de salud, carreteras, puentes y sistemas de agua potable. También deben identificar a las personas que requieren atención prioritaria, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños y pacientes con enfermedades crónicas. Una respuesta efectiva necesita información confiable, transparencia y seguimiento público.

A partir de ese diagnóstico, propongo impulsar un Plan de Recuperación y Resiliencia para las cuatro provincias, con acciones de corto, mediano y largo plazo. Este instrumento debe establecer prioridades, identificar fuentes de financiamiento, asignar responsabilidades institucionales y fijar metas verificables. La ciudadanía debe conocer los avances y el destino de los recursos. La solidaridad es indispensable, pero la planificación y la ejecución responsable son las que convierten esa voluntad en resultados duraderos.

La recuperación económica merece especial atención. Muchas familias dependen de la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo y los pequeños emprendimientos. Cuando una vivienda o una infraestructura productiva resulta afectada, también puede comprometerse el sustento de un hogar. Por ello, el plan debe contemplar asistencia técnica, mecanismos de apoyo financiero para pequeños productores y comerciantes, y medidas que faciliten la reactivación de las actividades económicas. Recuperar el interior significa proteger empleos, sostener a las familias y evitar que una emergencia profundice las desigualdades.

La educación y la salud también deben ocupar un lugar prioritario. Es fundamental verificar las condiciones de seguridad de los centros educativos y las instalaciones sanitarias, así como garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Las comunidades necesitan información clara sobre los riesgos, las medidas de prevención y los canales para solicitar ayuda. Ninguna familia debería quedar desorientada ante una emergencia por falta de comunicación o acompañamiento institucional.

Esta experiencia debe impulsar, además, una verdadera cultura de prevención. La gestión del riesgo no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre una tragedia. Panamá necesita fortalecer sus sistemas de alerta y comunicación, actualizar los planes de emergencia y promover simulacros en escuelas, instituciones públicas, empresas y comunidades. Las universidades y los centros de investigación pueden aportar conocimientos técnicos, mientras que los gobiernos locales deben participar activamente en la identificación de riesgos y en la preparación de sus territorios.

La reconstrucción también debe incorporar criterios ambientales y de ordenamiento territorial. No basta con volver a construir; es necesario evaluar las condiciones de cada lugar, reducir vulnerabilidades y procurar que las nuevas inversiones contribuyan a comunidades más seguras. La prevención debe entenderse como una inversión en bienestar, no como un gasto que pueda postergarse hasta la próxima emergencia.

Finalmente, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé necesitan atención sostenida más allá de los primeros días. El acompañamiento institucional debe mantenerse mientras las familias recuperan sus hogares, sus medios de vida y su estabilidad. La ciudadanía, por su parte, debe participar en las decisiones y vigilar que los compromisos se traduzcan en acciones concretas.

Los panameños hemos demostrado nuestra capacidad de solidaridad en momentos difíciles. Ahora debemos transformar esa solidaridad en planificación, compromiso y políticas públicas sostenibles. El verdadero éxito no será solamente reparar los daños del sismo, sino preparar mejor a nuestras comunidades para afrontar futuras amenazas. Levantarse significa reconstruir, recuperar la confianza y garantizar que ninguna provincia ni familia se quede atrás.

El autor es educador y promotor social.