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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hace algunas semanas vi un reportaje en el que entrevistaban a personas afectadas por el terremoto sobre la necesidad de recibir apoyo psicológico para manejar las emociones que seguían vibrando en su interior, como si fueran réplicas emocionales: ansiedad, inseguridad, miedo, preocupación, impotencia y sensación de peligro.

Sintonizé el reportaje justo cuando uno de los entrevistados hablaba de cómo se sentía. Con el micrófono muy cerca, dijo: “Yo tengo muchas cosas guardadas en mi corazón y no las he podido expresar porque tengo que ser fuerte para mis hijos”.

Desde entonces, no he dejado de pensar en él. En todo lo que siente y aún no encuentra cómo poner en palabras.

Me conmovió escucharlo hablar con tanta claridad y vulnerabilidad sobre sus miedos. Sobre lo difícil que le resulta hablar de ellos porque siente que tiene que ser fuerte para sus hijos. Sobre el amor tan profundo que siente por ellos y que parece estar detrás de esa necesidad de mantenerse firme. Sobre el temor latente a derrumbarse.

A poco más de un mes del sismo de magnitud 7.5 del 9 de octubre, la tierra sigue acomodándose y, con ella, las vidas de las personas y comunidades más afectadas. Desde entonces, hemos presenciado los esfuerzos por recuperar cierta normalidad, procesar lo que se perdió y aprender a convivir con una incertidumbre que antes no estaba ahí.

Miles de familias aún necesitan acompañamiento y asistencia. Al 9 de noviembre, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) daba seguimiento a 19,666 familias. Además, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reportó 5,652 atenciones psicológicas.

En medio de ese proceso, vale la pena hablar de resiliencia.

Suelo escuchar que ser resilientes significa dejar de sentir miedo, tristeza, frustración o incertidumbre y ser fuertes para poder con todo. Aunque la resiliencia implica encontrar la fuerza necesaria para hacer frente a las adversidades de la vida, no significa que tengamos que hacerlo en soledad ni que debamos recuperarnos rápidamente.

Podemos hacer todo lo posible por adaptarnos y, a la vez, sentirnos abrumados por lo que estamos viviendo. Una cosa no invalida la otra.

Esa fuerza puede empezar por reconocer que lo que sentimos tiene sentido dadas las circunstancias. Tratarnos con comprensión y paciencia, y permitirnos sentir sin juzgarnos por ello, también es una forma de acompañarnos en ese proceso.

A veces, esa fuerza se manifiesta en cosas pequeñas: recuperar poco a poco la rutina, buscar un momento de descanso, hablar con alguien de confianza, pedir ayuda o aceptar el apoyo que nos ofrecen. La resiliencia puede ayudarnos a volver a tomar decisiones y a sentirnos conectados con los demás, incluso cuando sentimos que hemos perdido el control.

Nuestra fortaleza interior es un recurso para la reconstrucción. Ese proceso también exige el apoyo de otras personas y una respuesta de las instituciones.

Una persona puede desarrollar herramientas para manejar su ansiedad, pero sigue necesitando un lugar seguro donde dormir. Puede cultivar esperanza, pero también necesita acceso a alimentos, servicios de salud, educación, vivienda y oportunidades para recuperar su estabilidad económica.

Desde que nacemos, dependemos de otras personas para sobrevivir. Así como un bebé necesita el cuidado, el alimento y el afecto de otras personas para crecer, nuestra fortaleza interna también se nutre de los vínculos que establecemos a lo largo de la vida. Somos seres interdependientes: necesitamos a nuestras familias y a nuestras comunidades, así como a instituciones que respondan a nuestras necesidades, especialmente en momentos de incertidumbre.

Si eres una de las personas que sigue viviendo las consecuencias de este terremoto, quiero recordarte que tienes permiso para sentir miedo, cansancio o incertidumbre. También puedes encontrar pequeñas maneras de seguir adelante, pedir ayuda si lo necesitas y dejar que otros te sostengan. Necesitar acompañamiento, respuestas y condiciones dignas para recuperar tu vida no te hace menos resiliente.

La resiliencia puede empezar dentro de nosotros, pero también se construye con otros. No tienes que reconstruirte a solas.

La autora es psicoterapeuta y escritora.