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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hace poco más de veinte años tuve la oportunidad de visitar el puerto de Kaohsiung, el principal puerto del sur de Taiwán. Integraba una delegación con representantes de varios países de Latinoamérica que recorría uno de los complejos portuarios más importantes de Asia.

Mientras recorríamos los muelles, observábamos un constante movimiento de buques zarpando. Al preguntar cuáles eran sus destinos, nuestros anfitriones nos explicaron que muchos se dirigían a Europa, el Medio Oriente y otras regiones de Asia, atravesando rutas estratégicas como el estrecho de Malaca y el estrecho de Ormuz. Fue entonces cuando un nombre captó especialmente mi atención: Singapur, el gran centro logístico desde donde gran parte de ese comercio se conectaba con el resto del mundo.

Dos décadas después, resulta significativo que ese mismo Singapur haya decidido adherirse al “Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá”, un reconocimiento que refleja el valor que esta nación concede a la estabilidad, la seguridad y la libre navegación de nuestra ruta interoceánica.

Con el paso de los años comprendí que el éxito de Singapur no radica únicamente en su ubicación junto al estrecho de Malaca. Su verdadero logro fue entender que una ventaja geográfica, por extraordinaria que sea, no garantiza el desarrollo. La geografía abre oportunidades; son las decisiones de un país las que transforman esas oportunidades en prosperidad.

Cada vez que escucho afirmar que Panamá es el “Singapur de las Américas”, regreso a aquella conversación en los muelles de Kaohsiung. La comparación no debería verse únicamente como un reconocimiento a nuestra posición estratégica, sino como una invitación a preguntarnos por qué dos países con ventajas similares han recorrido caminos tan diferentes.

Durante décadas, Panamá ha sido descrito como el “Singapur de las Américas”. La expresión destaca una realidad objetiva: pocos países reúnen una combinación tan favorable de ubicación geográfica, conectividad, apertura comercial, servicios financieros y vocación logística.

Sin embargo, la comparación también plantea una pregunta incómoda: si ambos países basaron parte de su estrategia en ventajas geográficas excepcionales, ¿por qué Singapur logró convertirse en una de las economías más desarrolladas del mundo mientras Panamá todavía enfrenta desafíos de productividad, innovación, desigualdad e institucionalidad?

La diferencia no está en la geografía. Está en las decisiones.

Panamá y Singapur construyeron sus economías alrededor del comercio internacional. Panamá posee el Canal interoceánico; Singapur domina una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Ambos desarrollaron puertos competitivos y centros logísticos de relevancia mundial. Pero Singapur comprendió desde sus primeros años de independencia que su ubicación era un punto de partida, no un destino.

Cuando obtuvo su independencia en 1965, Singapur era un pequeño territorio sin recursos naturales, con limitaciones territoriales y altos niveles de desempleo. Su principal activo era su posición estratégica. A partir de allí construyó una visión de largo plazo basada en educación, disciplina fiscal, seguridad jurídica, apertura económica y una administración pública profesional.

Panamá recorrió un camino diferente. La recuperación del Canal, el crecimiento del centro bancario, la expansión portuaria, la ampliación de la vía interoceánica y el desarrollo del aeropuerto internacional de Tocumen impulsaron una de las etapas de mayor crecimiento económico de América Latina.

Pero crecer no siempre significa desarrollarse. El desarrollo ocurre cuando una nación convierte ese crecimiento en capacidades permanentes.

Singapur utilizó los ingresos generados por su posición estratégica para fortalecer la educación, la investigación, la innovación tecnológica y la formación de capital humano. Construyó instituciones capaces de mantenerse más allá de los cambios políticos.

Panamá ha logrado importantes avances en infraestructura física, pero todavía enfrenta retos en calidad educativa, innovación, eficiencia administrativa y continuidad de políticas públicas. Con frecuencia, proyectos estratégicos pierden impulso cuando cambia una administración, dificultando la construcción de una visión nacional de largo plazo.

Una de las grandes diferencias entre ambos países está en la forma de administrar el Estado. Singapur desarrolló un servicio civil basado en mérito, capacitación y evaluación del desempeño. La estabilidad de sus equipos técnicos permitió ejecutar políticas consistentes durante décadas.

Panamá, en cambio, todavía enfrenta una alta rotación de funcionarios y una institucionalidad que muchas veces depende de los ciclos políticos. La construcción de un Estado más eficiente no requiere copiar modelos extranjeros, sino fortalecer nuestras propias capacidades institucionales.

También existe una diferencia importante en el uso de los recursos públicos. Más que el tamaño del presupuesto, lo determinante es la calidad del gasto. Los países exitosos destinan sus recursos a inversiones que aumentan la productividad futura.

El desafío de Panamá no es únicamente invertir más, sino invertir mejor: en educación, tecnología, infraestructura productiva y proyectos que generen beneficios económicos y sociales medibles.

La confianza institucional es otro factor determinante. La transparencia, la certeza jurídica y reglas claras reducen los costos de hacer negocios y fortalecen la inversión. Singapur construyó una reputación internacional basada en eficiencia y previsibilidad. Panamá posee grandes fortalezas, pero todavía debe avanzar en mejorar la percepción institucional y la eficiencia regulatoria.

Tampoco debe perderse de vista el papel del Canal de Panamá. Con frecuencia se afirma que el Canal es la economía panameña. En realidad, es uno de sus principales motores, pero no el único. Su verdadero valor está en servir como plataforma para desarrollar otros sectores: logística, comercio, servicios financieros, turismo, industria, agricultura e innovación.

La oportunidad de Panamá sigue siendo extraordinaria. Pocos países cuentan con un canal interoceánico, puertos en dos océanos, una economía dolarizada, conectividad internacional y una ubicación privilegiada.

La pregunta ya no es si Panamá tiene potencial; la respuesta es evidente. La verdadera pregunta es si tendremos la capacidad de transformar ese potencial en prosperidad sostenida.

Eso exige una visión nacional que trascienda los períodos gubernamentales, una educación entendida como inversión estratégica, políticas públicas basadas en criterios técnicos y una disciplina fiscal que permita que el endeudamiento financie principalmente inversiones productivas.

Panamá no necesita copiar a Singapur: sus realidades históricas, sociales y culturales son diferentes. Pero sí puede aprender una lección fundamental: la geografía ofrece oportunidades; las instituciones determinan si esas oportunidades se convierten en desarrollo.

Quizás la mayor enseñanza de aquella conversación en el puerto de Kaohsiung no fue descubrir la importancia del estrecho de Malaca ni comprender las rutas que conectan Asia con Europa. La verdadera lección fue entender que los países que hoy admiramos no llegaron a donde están únicamente porque la geografía los favoreció. Llegaron porque construyeron instituciones capaces de aprovecharla.

Panamá ya recibió de la naturaleza un privilegio extraordinario: ocupar uno de los puntos más estratégicos del comercio mundial. El desafío de nuestra generación consiste en decidir si seguiremos siendo un lugar de paso o si construiremos un país capaz de transformar esa posición en conocimiento, innovación, industria, empleo de calidad y bienestar para todos los panameños.

La historia demuestra que la geografía abre las puertas, pero son las decisiones de una nación las que determinan si esas puertas conducen al desarrollo o simplemente dejan pasar las riquezas hacia otros destinos.

El autor es productor agropecuario, miembro de Anagan y de Asoproc.