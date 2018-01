Hay fechas que parecen destinadas a ser importantes siempre. En Panamá, el 9 de enero es una de ellas. Desde 1964, cuando murieron 22 panameños a raíz del intento de los estudiantes de izar la bandera panameña junto a la de Estados Unidos en la escuela secundaria de Balboa, siempre ha sido un día especial. Aquel día representó un punto de inflexión en las complicadas relaciones entre estadounidenses y panameños. Después de aquello, y de la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos por parte del presidente Chiari, el mundo entero comprendió mejor la justa aspiración panameña. El tono de las negociaciones bilaterales pasó a ser otro, consiguiendo Panamá el completo control del Canal, a partir del siglo XXI.

Desde entonces, el 9 de enero siempre se conmemoró como un día de reflexión y duelo, con actividades oficiales para honrar a los mártires. Tradicionalmente, los grupos de izquierda, sindicatos y estudiantes han sido los más beligerantes en esos actos, en parte apoyados en un discurso antinorteamericano que, si bien parece anacrónico en pleno siglo XXI, aún sigue siendo el oxígeno que los mantiene respirando.

Pero este año se sumaron otras razones para recordar ese día. Para comenzar, la convocatoria de una concentración contra la corrupción en la cinta costera generó una extraña incomodidad en los dirigentes de Frenadeso, quienes aparentemente se consideran dueños absolutos de esa fecha. Desde el mismo día que se convocó, no pararon en sus redes sociales de despotricar, descalificando a todo aquel que se mostrara de acuerdo con la iniciativa de ir a quejarse contra la epidemia de corrupción que nos agobia. Como suele ser su costumbre, se dedicaron a cuestionar la legitimidad para protestar de cualquier ciudadano que no pertenezca a sus grupejos. Los blancos de sus pataletas fueron los sospechosos habituales: el presidente, el gobierno, la oposición, Martinelli, Movin, “los Motta”, el Club Unión y algunos otros, que tan imaginativamente revuelven en una amalgama de odios que parece nunca superarán.

Lo providencial fue que la noche antes de ese día tan solemne que tanto cacarean, uno de sus profetas se dio un cacharrazo en su carro. Al llegar la Policía al lugar y hacer la prueba del “guarómetro”, resultó que el señor no se había evaporado por pura casualidad. Según cuentan, traía “una juma de albañil”. Afortunadamente no hubo daños irreparables. Aunque yo no creo en esas cosas, algunos le llaman “justicia divina”.

El otro gran evento del día fue la concentración contra la corrupción en la cinta costera. La convocatoria fue mucho mayor de lo que se esperaba. Allí, en un día libre, sin transportes pagados y sin regalo alguno, nos juntamos varios miles de personas para protestar contra un statu quo que nos tiene hartos. Dentro del ambiente festivo se percibe cada vez más la indignación por la descarada actitud de quienes se sienten por encima de cualquier ley, confiados en que “en Panamá nunca pasa nada”.

Se pudo observar una mezcla de personas de distintos lugares y procedencias. Ningún político pudo aprovecharse para tratar de vender sus cantos de sirena. La causa común de los asistentes era la indignación contra los corruptos en general y, aunque algunos nombres se repitieron más que otros, no se puede decir que una sola persona ni un solo gobierno fue el blanco de los asistentes. Podría decirse que hubo para todos. Al final, el lugar quedó limpio, lo cual había sido una de las solicitudes de quienes convocaron.

Pero como siempre, hubo un lado negativo. Al final de la concentración, un pequeño grupo, insistió en marchar por la cinta costera hacia la casa del presidente. Así, una minoría de asistentes fue a gritar al presidente, en un acto irresponsable, que pudiera haber causado disturbios mayores. Afortunadamente, primó el sentido común, y según dicen, el mismo presidente ordenó a su seguridad que dejaran tranquila la marcha hasta que se disolviera por sí sola. Buena y responsable medida.

La nota disonante la dio el gabinete al día siguiente, cuando publicó un comunicado cuestionando las arengas de la marcha, amenazando con “tomar medidas” contra quienes identificaron con Cambio Democrático. Si bien es válido que personas que pertenecen a un gobierno que ha hecho mucho más que los anteriores en materia de investigar la corrupción, no estén dispuestos a aceptar que les llamen ladrones, su papel no es quejarse, y mucho menos tomar fotografías de los organizadores para luego mostrarlas en programas de TV, en una acción que recordó los famosos expedientes del G-2 que tanto se cuestionaron hace no tanto tiempo. El otro hecho que no deben olvidar es que cuando se derrama el vaso, el mantel que se moja es el que está puesto en ese momento. Tengan cuidado con la indignación, que nadie sabe dónde termina.

El tercer hecho del 9 de enero fue la opinión de la CIDH que, a solicitud de Costa Rica, emitió un detallado documento apoyando el matrimonio igualitario y algunos otros elementos relacionados con la identidad y reconocimiento de las personas Lgbti. Como era de esperarse, los fanáticos de Frenasexo montaron en cólera, sacando todo tipo de argumentos para desvirtuar la opinión. Parece evidente cuál es la posición de la CIDH, a favor de los derechos Lgbti. Podrán no aceptarlo, pero, aunque choque con su puritanismo, la sociedad avanza, quieran ellos o no.

