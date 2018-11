Cómo envejecer y cómo morir

La editorial de la Universidad de Princeton ha publicado dos libritos, uno titulado Cómo envejecer, con escritos de Marcus Tullius Cicerón, quien escribió sobre el tema en el año 44 antes de Cristo, y otro titulado Cómo morir, con escritos del filósofo romano Séneca, escritos de los años 4 al 65 antes de Cristo.

Esto para que los que hoy no podemos creer la edad que tenemos y lo que nos está pasando, sepamos que había gente hace más de 2 mil años en la misma situación nuestra, y escribiendo sobre estos temas.

En momentos de debilidad miramos hacia el cielo y como regañando a nuestro Dios preguntamos estúpidamente: “¿Por qué a mí?”. Ayuda entonces que comprendamos que muchísimos millones de seres humanos antes que nosotros envejecieron y murieron. No es ninguna novedad, ni nada muy especial.

A continuación algunas ideas de estos libritos escritos hace más de 2 mil años, y alguna que otra experiencia vivencial mía.

En sus conversaciones con su más joven amigo, Cicerón le decía a Cato que la vejez puede ser la mejor fase de la vida si nos aplicamos a vivirla con buen juicio y actitud. La vejez no debe ser un tiempo para la inactividad, la enfermedad, la pérdida de placer ni el paralizante temor a la muerte. Cultivar una buena vejez comienza durante la juventud. Jóvenes descontentos no se convierten en viejos felices. Claro que hay muchos viejos descontentos, pero la culpa no la tienen sus años, sino su pobre carácter.

Existen estaciones en la vida como las hay en la naturaleza, y por ello hay ciertas cosas que hacemos en nuestras etapas jóvenes y otras en etapas de nuestra vejez. Tratar de no soltar o luchar contra la estación de vida que dicta la naturaleza, es inútil y siempre perderás.

Los que ya no somos jóvenes tenemos mucha sabiduría que podemos compartir con los jóvenes mientras aprendemos del mundo tecnológico de ellos y hasta el de los niños.

La vejez no debe negarnos una vida activa, pero debemos aceptar limitaciones que nos impone nuestro cuerpo. La experiencia y sabiduría debemos ofrecerla siempre por vía oral o preferiblemente escrita a los nuestros, a nuestra comunidad y a nuestro país.

Nuestro cerebro es un músculo que debe, como cualquier otro, ser ejercitado. Cicerón, al acostarse, hacía un disciplinado recuento de los eventos de ese día para hacer uso vital del cerebro e impregnarle creatividad para el día siguiente.

Hay que exigir respeto para la vejez, pero solo si defiende sus derechos y no se somete a nadie, y dirigir su entorno hasta el último suspiro. De pasividad, ¡nada!

Cultiva tu propio jardín con comestibles. Es un ejercicio que nos pega a los misterios de la naturaleza; estamos siendo productivos y hay una satisfacción especial que produce trabajar la tierra con las manos.

La muerte no hay que temerla. Marca el fin de la conciencia humana o el inicio de una vida nueva y eterna, liberada del viejo y anciano cuerpo. Colgarse de una vida es por gusto y una tontería.

Séneca, en Cómo morir, dice cosas como que la vida, bien entendida, es realmente solo un viaje hacia la muerte todos los días desde el día en que nacemos. La muerte es simplemente parte del ciclo natural de la vida, que tiene la habilidad de liberar nuestra alma de nuestro cansado cuerpo.

Hay que vivir una vida larga para aprender a vivir y sorprendentemente también hay que vivir una vida larga para aprender a morir. El temor es normal cuando no estamos seguros de un asunto, pero la muerte es una certeza universal. No debemos temerla sino esperarla serenamente.

Ningún hombre libre debe ser esclavo de su cuerpo. La muerte libera el alma hacia otra vida eterna.

Haga lo posible por vivir bien para poder igualmente hacer lo posible para morir bien y morir bien podría ser morir de buena gana, sin tristeza. Hay que procurar morir honorablemente, prudentemente, valientemente: morir bien.

Una vez, durante un viaje de trabajo en el mar junto con dos personas más, repentinamente se hundió nuestra embarcación y me tocó ver la muerte directo a los ojos por varias horas; con largo tiempo para pensar, analicé todas mis opciones del momento y llegué a la conclusión de que no había de otra, iba a morir de forma trágica. En ese instante, al entregarme a la muerte, sentí caer sobre mí un manto de serenidad que jamás había sentido antes, algo que nunca he podido describir con palabras. Por un milagro de circunstancias que cayeron en su lugar perfectamente, fuimos rescatados.

Por esta vivencia sé que me era posible morir bien y perdí el temor a la muerte; podré, en mi edad cronológica actual, vivir bien.

¡El asunto es bastante sencillo!

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’