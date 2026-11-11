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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Los recientes eventos naturales que han afectado distintas regiones del país han dejado lecciones importantes sobre la capacidad de respuesta de las instituciones frente a situaciones de crisis. Sin embargo, más allá de los daños materiales y las interrupciones temporales del calendario escolar, estos acontecimientos obligan a formular una pregunta de fondo: ¿están realmente preparadas nuestras escuelas para garantizar la protección integral de los derechos fundamentales de los estudiantes cuando enfrentan situaciones de riesgo?

La respuesta no puede limitarse al estado de las infraestructuras o a la disponibilidad de recursos materiales. La verdadera preparación institucional implica contar con mecanismos preventivos, protocolos claros de actuación, personal debidamente capacitado y criterios jurídicos uniformes que permitan proteger a los estudiantes frente a cualquier circunstancia que afecte su permanencia, seguridad, integridad física o desarrollo educativo.

Cuando hablamos de riesgos dentro de la comunidad educativa, solemos pensar inmediatamente en fenómenos naturales. Sin embargo, existen otras amenazas que generan consecuencias igualmente profundas: la violencia escolar, el acoso entre estudiantes, la exclusión, la discriminación, la conflictividad familiar, la salud mental y la deserción escolar.

La deserción educativa no siempre tiene un origen exclusivamente económico. En muchos casos es el resultado de procesos acumulativos de violencia, humillación, exclusión o desprotección institucional. Un estudiante que enfrenta constantemente situaciones de acoso, que no encuentra respuestas efectivas dentro de su centro educativo o que percibe que sus derechos no son protegidos termina alejándose progresivamente del sistema escolar.

No es un riesgo teórico: el año escolar 2026 comenzó con 10,288 niños y adolescentes fuera del sistema educativo, según el propio Meduca, y en los últimos dos años esa cifra no ha bajado de 10,000. Otros 27,855 estudiantes repitieron el grado en 2025, y la reprobación suele ser la antesala del abandono.

Desde una perspectiva jurídica, esta realidad adquiere mayor relevancia porque el derecho a la educación no puede entenderse únicamente como el acceso formal a un aula de clases. Su verdadero alcance implica garantizar condiciones que permitan al estudiante permanecer, aprender, desarrollarse y ejercer plenamente sus derechos dentro del entorno educativo.

Panamá ha avanzado en la construcción de instrumentos orientados a promover la convivencia pacífica y la prevención de la violencia en los centros educativos. No obstante, todavía persisten desafíos importantes relacionados con la aplicación uniforme de protocolos, la capacitación de directivos y docentes, la articulación interinstitucional y la prevención temprana de conflictos.

Uno de los principales problemas consiste en que muchas instituciones actúan únicamente cuando la crisis ya se ha producido. La experiencia demuestra que los mejores resultados se obtienen cuando las acciones se desarrollan antes del conflicto y no después de este.

Por esa razón, resulta necesario fortalecer una cultura de prevención jurídica dentro de las comunidades educativas.

La prevención jurídica no consiste en judicializar la escuela ni en convertir a los docentes en abogados. Significa dotar a las instituciones educativas de herramientas que les permitan actuar con claridad, seguridad y responsabilidad cuando se presenten situaciones que afecten derechos fundamentales.

Algunas medidas concretas podrían contribuir significativamente a este objetivo:

Fortalecer la capacitación permanente de directivos y docentes en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Consolidar protocolos institucionales claros para la atención de situaciones de violencia escolar, acoso y vulneración de derechos.

Mejorar los mecanismos de coordinación entre centros educativos, familias y organismos estatales de protección.

Incorporar una cultura preventiva basada en la identificación temprana de factores de riesgo que puedan afectar la permanencia escolar.

Estas medidas no sustituyen las políticas públicas existentes, pero sí pueden fortalecerlas y mejorar su efectividad.

La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. Por ello, la protección de los estudiantes no debe entenderse únicamente como una responsabilidad pedagógica, sino también como una responsabilidad jurídica e institucional.

En un Estado comprometido con los derechos humanos, los centros educativos deben convertirse en espacios seguros donde el aprendizaje y la protección avancen de manera conjunta. No basta con reaccionar cuando ocurre una agresión, cuando aparece un caso de acoso o cuando un estudiante abandona el sistema educativo. La verdadera protección comienza mucho antes.

Los acontecimientos recientes deben servir como una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer nuestros mecanismos institucionales de prevención y protección estudiantil. Cada estudiante que abandona la escuela, cada situación de violencia que pudo prevenirse y cada conflicto mal gestionado representan una llamada de atención para las autoridades y para toda la comunidad educativa.

La pregunta no es si enfrentaremos nuevas crisis en el futuro. La pregunta es si estaremos mejor preparados para proteger los derechos fundamentales de nuestros estudiantes cuando esas crisis lleguen.

Porque una sociedad que protege a sus estudiantes protege también su futuro.

El autor es docente universitario, consultor, abogado litigante y doctorando en Derecho.