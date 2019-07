Una estrella en el firmamento de la patria

Me uno al regocijo de todos los panameños por el triunfo alcanzado por ese gran cerrador, oriundo de Puerto Caimito, Mariano Rivera, que es un ejemplo deportivo mundial. En lo personal, cuando estuve muy joven, por no decir en mi adolescencia, practiqué muchos deportes, entre ellos el béisbol. Me atraía jugar la receptoría, atreviéndome a desempeñarla sin mascarilla. Por esto mis compañeros me llamaban el valiente. Con los años, esta práctica me llevó a ser examinado por otorrinos y hasta enfrenté una operación en el tabique nasal, el que había recibido accidentalmente, por mi osadía, algún golpe.

Como líder estudiantil en los enfrentamientos con los distintos grupos y pandillas políticas recibí golpes en el mismo sitio, que aludo sufrió maltrato con mi práctica deportiva. Parece que la práctica del deporte y de la política tienen sus riesgos.

He contado muchas veces que por haber residido durante la mayoría de mi juventud en el área canalera, mayormente en paraíso, ahora área revertida, y ya inclinado por el periodismo traigo a mi memoria que escribí muchas crónicas deportivas, y se las entregaba a aquella gran lumbrera de la narración deportiva, ya desaparecida, Tomás Alberto Cupas, quien las leía con puntualidad en la prima noche, en aquella emisora Onda Popular.

Claro que incursioné mucho en la política y en la lucha por la patria, y en adelante mis temas los ocupaba en las páginas de opinión de casi todos los diarios que han existido en Panamá. Creo que colegas que siguen escribiendo sobre deporte recuerdan aquellos pininos a los que aludo, en los que describía distintas contiendas de competencia deportiva, en el área canalera ocupada por muchos años por una presencia militar estadounidense.

Me uno al regocijo casi unánime de todos los panameños en el triunfo de Mariano Rivera por haber ingresado al Salón de la Fama. No dudo que él lleva en su corazón nuestro pabellón nacional y que nunca será asimilado por ese imperio norteamericano que tiene tanto poder económico y que es la razón para atraer, no solo a personas que como Mariano se han destacado, sino también a grandes científicos, grandes inventores, lo que explica el gran poderío de ese país en distintos campos.

El deporte ha sido una actividad que ha unido a los panameños más allá de clases sociales, religión, incluso ha sumado a los extranjeros a amalgamarse en esta tierra. Este espíritu de superación y de integración deberíamos transferirlo a otros aspectos de nuestra vida nacional.

El autor es abogado y periodista