¿Qué excusa dar a nuestros próceres si perdemos la República?

El lunes 18 estuve en la Concertación Para el Desarrollo atendiendo especial invitación de sus directores. Acudieron seis de los siete candidatos a disputarse la presidencia de la República, el próximo 5 de mayo. No estuvo presente el del partido FAD, el licenciado Saúl Méndez ni la doctora Maribel Gordón. El candidato independiente a vicepresidente, licenciado Guillermo Márquez Amado, fue elocuente y didáctico como siempre, en representación de su principal, el licenciado Ricardo Lombana quien también estuvo ausente.

Después de los discursos de salutación y apertura sobre el origen, propósito e importancia de la Concertación Nacional en el desarrollo de la República, precisando en nuestro crecimiento y bienestar humano de los panameños, por la señora ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Michelle Muschett, el director Ejecutivo de la Concertación, licenciado Edwin Arosemena y el licenciado Enrique De Obarrio, este, responsable del tema constitucional en la Concertación y gestor del evento. Los candidatos iniciaron sus ponencias muy resumidas, quizás demasiado corto el tiempo y bajo la rigidez del reloj, en el orden siguiente como resultado de un sorteo, Marco Ameglio, Rómulo Roux, Laurentino Cortizo, José Blandón, Guillermo Márquez Amado y Ana Matilde Gómez.

Como era de esperarse, los seis candidatos explicaron el modelo de transformación y modernización de la Constitución que aplicarían en el marco y obediencia a la Constitución vigente de 1972, de ganar la presidencia. Tanto Ameglio como Roux y Cortizo prefieren el método de cambios, ajustes o introducción de temas constitucionales muy precisos y limitados mediante las dos Asambleas, la actual y la nueva que resulte el 5 de mayo. Vale agregar que el candidato Cortizo contrario al espíritu y huellas históricas de su partido Revolucionario Democrático, que hoy cabalga, se presentó con las riendas aun mas cortas y frenos de palanca, por supuesto para controlar la indocilidad y bríos del soberano que reclama por una Constitución moderna y avanzada, que termine con la corrupción e impunidad en el país. Para sorpresas de muchos se inclino por reformas realizables en dos legislaturas consecutivas de la Asamblea que resulte en las elecciones próximas, más el remate con la consulta popular o Referéndum como lo exige el artículo 313 de la Constitución actual de 1972. Los candidatos Blandón, Márquez Amado y la señora Gómez, prefieren el artículo 314, en consecuencia no solo se mostraron con elegancia política, sino además, con convincente espíritu democrático y abiertos a brindar los espacios que merece la ciudadanía, opinión y participación del pueblo soberano, en la búsqueda del contrato social que se le ha venido negando al pueblo en las dos últimas administraciones, Martinelli/Varela.

Además, estos candidatos reiteraron con coraje cívico, que la Asamblea de hoy y seguro la que emerja de las elecciones próximas en lamentable estado de descomposición, crisis moral y falta de credibilidad pública, no era idónea para modificar la Constitución Nacional, dicho mejor… ¡está impedida! Mientras el país no logre la nueva Constitución y profilaxis de los tres Órganos del Estado, principalmente el Legislativo. Para lograrlo, (agrego), no existe mejor camino de los tres que contempla la Constitución de 1972, “que la Asamblea constituyente paralela”, artículo 314. De regreso a casa solo, continúe reflexionando sobre la insólita presentación del candidato Cortizo, sin calidad, ingenio ni luces, hasta insincera y engañosa, porque él bien sabe que en la Asamblea no pasará la propuesta de cancelar la reelección de los diputados, como tampoco pasaría el referéndum si pasa en la Asamblea la reelección… al final de cuentas el Partido Revolucionario Democrático de significativa historia política, ha sido secuestrado por una docena de bellacos para engañar a su pueblo; y me dije dónde está el talento político de Pedro Miguel, Doña Berta, Martín, Don Melo, Aristides, Pancho, el Toro, Juan Carlos, Mitchel, Montenegro, Cárdenas, Benicio, Ávila, Castillo, Crispiano, toda vez que su mensaje, entre los seis, fue el más proclive al statu quo, camino a fortalecer la cleptocracia que iniciaron los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela. Omar, Gerardo, Rómulo, Rigoberto, Edwin, Ascanio, De La Espriella, Manfredo, López Guevara, Lakas , Tack, Eligio, Duque y otros, igual de prestigiosos, hubiesen tirado la línea política electoral siguiente… “es preferible un pacto decente con nuestra membresía y electorado independiente, que un pacto, ¡como aparenta ser!, del candidato Cortizo con los diputados de hoy en franca crisis de moral política y decadencia”. Finalmente, estos errores inconcebibles de la clase política ya exhausta o desmotivada de los partidos en competencia, entre ellos candidatos artificiales e ilegítimos, conspiradores, al comprar candidaturas, también actores e imitadores de dirigentes del ayer, son los que desesperan a sus pueblos que luego frustrados y sin fe en “el sistema”... se equivocan como hoy Venezuela, Nicaragua y Cuba,... Luego entonces,… ¿Qué excusas daríamos a nuestros próceres y mártires si perdemos a nuestra República de Panamá también?

El autor es general retirado de la Guardia Nacional y exministro de Desarrollo Agropecuario.